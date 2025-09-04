Jannik Sinner e il ladro, "cosa c'era nel borsone": un brutto sospetto

Ha rischiato grosso, Jannik Sinner. No, non in campo ma fuori: hanno fatto il giro del mondo le immagini del tifoso che agli Us Open al termine del match stravinto contro il povero Bublik si è avvicinato di soppiatto all'altoatesino e ha infilato la mano nel suo borsone, nel goffo e scorretto tentativo di appropriarsi di un prezioso cimelio. Chissà, un pezzo originale della "collezione Sinner" da conservare in casa con religiosa devozione o, più probabile, rivenderla a peso d'oro nel mercato nero dei "tennis-maniaci".

Anche di questo hanno chiesto i giornalisti in conferenza stampa al numero 1 al mondo. Pochi minuti prima Sinner aveva finito di "asfaltare" il numero 10 Lorenzo Musetti in un derby italiano che non è mai stato in discussione. Tre set a 0, due ore di gioco, 6-1 6-4 6-2 con qualche sprazzo di equilibrio solo nel secondo parziale e nei game iniziali del terzo. Jannik ha dominato in lungo e in largo il carrarino, sottolineando come per affrontarlo abbia dovuto "mettere da parte l'amicizia" e non pensare neppure al fatto di giocare un "derby azzurro", ma semplicemente a come giocare al meglio contro un top 10 come Musetti.