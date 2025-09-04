Jannik Sinner e il ladro, "cosa c'era nel borsone": un brutto sospetto

Ha rischiato grosso, Jannik Sinner. No, non in campo ma fuori: hanno fatto il giro del mondo le immagini del tifoso che agli Us Open al termine del match stravinto contro il povero Bublik si è avvicinato di soppiatto all'altoatesino e ha infilato la mano nel suo borsone, nel goffo e scorretto tentativo di appropriarsi di un prezioso cimelio. Chissà, un pezzo originale della "collezione Sinner" da conservare in casa con religiosa devozione o, più probabile, rivenderla a peso d'oro nel mercato nero dei "tennis-maniaci".
Anche di questo hanno chiesto i giornalisti in conferenza stampa al numero 1 al mondo. Pochi minuti prima Sinner aveva finito di "asfaltare" il numero 10 Lorenzo Musetti in un derby italiano che non è mai stato in discussione. Tre set a 0, due ore di gioco, 6-1 6-4 6-2 con qualche sprazzo di equilibrio solo nel secondo parziale e nei game iniziali del terzo. Jannik ha dominato in lungo e in largo il carrarino, sottolineando come per affrontarlo abbia dovuto "mettere da parte l'amicizia" e non pensare neppure al fatto di giocare un "derby azzurro", ma semplicemente a come giocare al meglio contro un top 10 come Musetti.
Quindi la domanda sul malintenzionato, subito bloccato dalla security di Flushing Meadows con la mano nel sacco. Anzi, è il caso di dirlo, nel borsone. "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa, perché lì non ci sono solo le racchette", ha spiegato Sinner, ancora incredulo: "Ho il mio telefono. Ho il mio portafoglio". Una roba così non gli era mai capitata in precedenza, "ma credo che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro. Soprattutto sul campo, ci sono molte guardie di sicurezza.Credo che soprattutto nei tornei importanti facciano un lavoro straordinario per farci sentire al sicuro. Quindi, anche se succedono cose nuove come questa, fanno un ottimo lavoro. Va tutto bene".