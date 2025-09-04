Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba

"Occhio a quello che vi sto dicendo". Il Milan potrebbe assistere presto a un clamoroso ribaltone nelle gerarchie del centrocampo: a rischiare il posto sarebbe niente meno che Luka Modric, 40 anni, ex Pallone d'oro, gloria del Real Madrid e del calcio mondiale e acquisto più prestigioso della campagna estiva rossonera, assai movimentata. Fino a oggi, il croato è stato il migliore in campo sia nella disastrosa partita d'esordio a San Siro contro la Cremonese (sue le poche luci nel ko per 2-1) sia nel "brodino" di Lecce, un 2-0 con il regista a pennellare su punizione l'assist per il primo gol di Loftus Cheek. Nonostante questo, secondo Antonio Cassano, il suo posto non sarebbe blindato. E il motivo è presto detto: Massimiliano Allegri.

Il mister e Fantantonio si conoscono bene, avendo convissuto a Milanello dal gennaio 2011 al giugno 2012. Proprio in virtù di quell'esperienza, l'opinionista ospite fisso di Viva el futbol (il podcast insieme a Lele Adani e Nicol Ventola) si dice convinto che le scelte del mister potrebbero alla lunga essere altre: "Allegri ha spinto per l’arrivo di Rabiot, è un suo uomo, un giocatore importante che in A può far la differenza, Lui e Loftus-Cheek sono le classiche mezze ali che piacciono all’allenatore. Occhio che a lungo andare potrebbe anche mettere fuori Modric, perché a lui non piacciono questi giocatori, come fece con Pirlo".

Parzialmente corretto, visto che al Milan Allegri gli preferì come uomo davanti alla difesa il solido olandese Van Bommel. Ritrovatolo poi alla Juventus, però, anziché epurare il campione del mondo 2006 Max gli affidò nuovamente le chiavi della squadra nella stagione 2024/25, l'ultima in Italia per Pirlo, soprattutto nella campagna europea conclusa con lo sfortunato ko in finale di Champions League contro il Barcellona.

