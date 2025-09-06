Sinner, il telecronista Fares: "Mi insultano perché dico che è italiano"

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Saranno loro i protagonisti della finale degli Us Open. Il campione italiano è riuscito ad avere la meglio su Auger-Aliassime. Durante quella partita però sui social, in parecchi hanno preso di mira Lorenzo Fares. Il motivo? Il telecronista di SuperTennis ha parlato di Sinner definendolo "l'italiano". D'altronde il numero uno al mondo è nato in Italia.

"Sono onesto, rimango esterrefatto quando leggo da più parti gente che si indispettisce perché in telecronaca definiamo Jannik Sinner "l'italiano". In 17 anni ho letto le critiche più svariate, molte più che legittime perché (per carità) non si finisce mai di imparare. Ma dover leggere insulti (sì, anche quelli) per aver usato un sinonimo (mai essere ripetitivi in una telecronaca di ore) che rispecchia perfettamente la verità (Sinner, in effetti, è italiano) è veramente una delle cose più strampalate che mi sia capitato di sentire, anche perché l'abbiamo SEMPRE definito così, ma solo ora alcuni se ne accorgono", ha allora risposto Fares.