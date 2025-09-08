Carlos Alcaraz trionfa? L'assurda reazione di Donald Trump

Alla finale degli US Open, oltre ai protagonisti in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sugli spalti c’era anche un ospite di assoluto rilievo, ossia Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è tornato all’Arthur Ashe Stadium dopo un’assenza di dieci anni e, ovviamente, riflettori e telecamere erano puntati anche su di lui. Ed ecco che il presidente è stato pizzicato, nei momenti decisivi del match, in un modo che ha fatto discutere: il suo atteggiamento infatti è diventato virale e ha innescato differenti reazioni nel mondo delle celebrità, tra queste anche Martina Navratilova.

Terminata la sfida contro Sinner, Alcaraz ha voluto festeggiare il trionfo avvicinandosi al proprio box sugli spalti. In quei secondi le riprese televisive hanno indugiato su Trump, in piedi nella sua postazione. Il 79enne è apparso freddo e distaccato, senza mostrare particolari emozioni, un comportamento in netto contrasto con quello del pubblico che stava vivendo le forti emozioni dell’epilogo della partita.

La scena ha fatto il giro del web e tra le tante reazioni si è distinta come detto quella della Navratilova, icona e pluricampionessa Slam, che non ha mai nascosto le sue posizioni critiche nei confronti di Trump. Con un post diretto su X, l’ex campionessa ha scritto: "Non ho mai visto Trump applaudire. Neanche una volta. È così invidioso!!! E quando tutto lo stadio è esploso applaudendo Bruce Springsteen mentre suonava Born in the Usa è stato magico!!!". Un commento, quello della ex tennista, che ha sottolineato in maniera efficace il divario tra l’atmosfera elettrica dello stadio e l’atteggiamento impassibile dell’ex presidente. Con tutta probabilità, Trump era rimasto scottato sin dal principio, sin dai "buu" con cui è stato accolto all'ingresso nel campo centrale di Flushing Meadwos.