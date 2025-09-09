Jannik Sinner e Laila a cena dopo la finale? Occhio al dettaglio: lei...

Jannik Sinner più sereno e rilassato che mai. Nonostante la sconfitta agli Us Open e l'addio al titolo di "numero uno al mondo", il tennista italiano sembrava tranquillo. Non come al Roland Garros. Il motivo avrebbe un nome e un cognome: Laila Hasanovic. La modella 24enne, di cui l'altoatesino ha ammesso di essere innamorato, l'ha raggiunto a New York, nella sua suite al Baccarat hotel da 5mila dollari a notte.
La modella danese è stata ripresa anche sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium e ora i due si stanno finalmente godendo qualche giorno insieme. Ieri, 8 settembre, i due fidanzati sono usciti a cena. Appuntamento a lume di candela al celebre ristorante giapponese Nobu, che si trova sulla Broadway a due passi da Central Park. Lei in abito scuro, ha pubblicato una foto sui social per mostrare l'outfit. Ecco il dettaglio non passato inosservato: sull'anulare sinistro aveva un anello che subito scatena il gossip. Ci sarà già stata la proposta di matrimonio?
In ogni caso, sconfitta a parte, Sinner non si abbatte: "Cambierò un paio di dettagli del servizio: certo non diventerò mancino... Né sarò mai Carlos. Sarò sempre me stesso ma voglio spingermi in aree nuove, fuori dalla comfort zone. Così quando tornerò nella mia, mi sentirò più forte".