Jannik Sinner e Laila a cena dopo la finale? Occhio al dettaglio: lei...

Jannik Sinner più sereno e rilassato che mai. Nonostante la sconfitta agli Us Open e l'addio al titolo di "numero uno al mondo", il tennista italiano sembrava tranquillo. Non come al Roland Garros. Il motivo avrebbe un nome e un cognome: Laila Hasanovic. La modella 24enne, di cui l'altoatesino ha ammesso di essere innamorato, l'ha raggiunto a New York, nella sua suite al Baccarat hotel da 5mila dollari a notte.

La modella danese è stata ripresa anche sugli spalti dell'Arthur Ashe Stadium e ora i due si stanno finalmente godendo qualche giorno insieme. Ieri, 8 settembre, i due fidanzati sono usciti a cena. Appuntamento a lume di candela al celebre ristorante giapponese Nobu, che si trova sulla Broadway a due passi da Central Park. Lei in abito scuro, ha pubblicato una foto sui social per mostrare l'outfit. Ecco il dettaglio non passato inosservato: sull'anulare sinistro aveva un anello che subito scatena il gossip. Ci sarà già stata la proposta di matrimonio?