Alcaraz umiliato in diretta, come reagisce

"Devo parlarne con Jannik". Una frase appena pronunciata, un nome sbagliato e si scatena l'inferno in diretta. Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz il giorno prima hanno vinto gli Us Open e si presentano in studio in diretta a una trasmissione americana per celebrare il loro trionfo.
La bielorussa 27enne e lo spagnolo 22enne sono i numeri 1 al mondo del circuito Wta e Atp e senza ombra di dubbio i grandi protagonisti degli ultimi mesi del tennis mondiale. Aryna, celebre per la sua spigliatezza e la sua simpatia dentro e fuori dal campo e un rapporto sempre cordiale e diretto con addetti ai lavori e i tifosi ha appena preso la parola e rivolgendosi ad Alcaraz lo chiama con il nome di battesimo del suo grande, eterno rivale: l'azzurro Jannik Sinner, sconfitto poche ore prima a Flushing Meadows in 4 set dopo una partita letteralmente dominata.
Carlos attende un paio di secondi, incredulo, poi fa per alzarsi e andarsene dallo studio. La Sabalenka si blocca subito, consapevole della gaffe, poi spalanca la bocca e appoggia una mano sulla spalla del collega per scusarsi mentre conduttori e opinionisti, divertiti, esplodono in un coro di "no" e "wow wow wow".
A chiudere il siparietto, decisamente godibile, è proprio lo spagnolo che quest'anno ha battuto Sinner in due finali di Slam su tre disputate, al Roland Garros prima e a New York domenica (concedendogli, si fa per dire, solo il trionfo di Wimbledon). "Non ti preoccupare, sono le 9 di mattina, è dura". Chapeau.
Non Sabalenka che chiama Alcaraz "Jannik" in diretta pic.twitter.com/6N9EfJr7FW— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) September 8, 2025