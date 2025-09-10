Libero logo
Alcaraz umiliato in diretta, come reagisce

mercoledì 10 settembre 2025
2' di lettura

"Devo parlarne con Jannik". Una frase appena pronunciata, un nome sbagliato e si scatena l'inferno in diretta. Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz il giorno prima hanno vinto gli Us Open e si presentano in studio in diretta a una trasmissione americana per celebrare il loro trionfo. 

La bielorussa 27enne e lo spagnolo 22enne sono i numeri 1 al mondo del circuito Wta e Atp e senza ombra di dubbio i grandi protagonisti degli ultimi mesi del tennis mondiale. Aryna, celebre per la sua spigliatezza e la sua simpatia dentro e fuori dal campo e un rapporto sempre cordiale e diretto con addetti ai lavori e i tifosi ha appena preso la parola e rivolgendosi ad Alcaraz lo chiama con il nome di battesimo del suo grande, eterno rivale: l'azzurro Jannik Sinner, sconfitto poche ore prima a Flushing Meadows in 4 set dopo una partita letteralmente dominata. 

Carlos Alcaraz, il nuovo tatuaggio: sfregio a Sinner?

Carlos Alcaraz celebrerà la vittoria contro Jannik Sinner nella finale degli US Open con un nuovo tatuaggio, scel...

Carlos attende un paio di secondi, incredulo, poi fa per alzarsi e andarsene dallo studio. La Sabalenka si blocca subito, consapevole della gaffe, poi spalanca la bocca e appoggia una mano sulla spalla del collega per scusarsi mentre conduttori e opinionisti, divertiti, esplodono in un coro di "no" e "wow wow wow". 

A chiudere il siparietto, decisamente godibile, è proprio lo spagnolo che quest'anno ha battuto Sinner in due finali di Slam su tre disputate, al Roland Garros prima e a New York domenica (concedendogli, si fa per dire, solo il trionfo di Wimbledon). "Non ti preoccupare, sono le 9 di mattina, è dura". Chapeau


 

L'ora della svolta Jannik Sinner, parola a 7 esperti: cosa deve fare per battere Alcaraz

Sotto torchio Jannik Sinner, la domanda che lo fa crollare: "Non è normale"

Schiettezza John McEnroe feroce contro Sinner: "Alcaraz altro livello. La peggiore di tutte"

tagcarlos alcarazjannik sinneraryna sabalenkaus open

