Alcaraz umiliato in diretta, come reagisce

"Devo parlarne con Jannik". Una frase appena pronunciata, un nome sbagliato e si scatena l'inferno in diretta. Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz il giorno prima hanno vinto gli Us Open e si presentano in studio in diretta a una trasmissione americana per celebrare il loro trionfo.

La bielorussa 27enne e lo spagnolo 22enne sono i numeri 1 al mondo del circuito Wta e Atp e senza ombra di dubbio i grandi protagonisti degli ultimi mesi del tennis mondiale. Aryna, celebre per la sua spigliatezza e la sua simpatia dentro e fuori dal campo e un rapporto sempre cordiale e diretto con addetti ai lavori e i tifosi ha appena preso la parola e rivolgendosi ad Alcaraz lo chiama con il nome di battesimo del suo grande, eterno rivale: l'azzurro Jannik Sinner, sconfitto poche ore prima a Flushing Meadows in 4 set dopo una partita letteralmente dominata.