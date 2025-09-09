Jannik Sinner, la domanda che lo fa crollare: "Non è normale"

Più che una intervista, una seduta psicanalitica. O un fuoco di fila, senza pietà. Jannik Sinner ha appena perso la finale degli Us Open, contro Carlos Alcaraz, per lunghi tratti del match letteralmente preso a pallate da Carlos Alcaraz. L'altoatesino, che ha pure dovuto celebre il primo posto in classifica mondiale dopo 65 settimane di fila di dominio, dimostra classe e sportività nel commentare la partita ma Ubaldo Scanagatta, decano dei giornalisti sportivi italiani e tra le voci più autorevoli dei commentatori in ambito tennistico, sembra infierire nella ricerca dei motivi del pesante ko in quattro set.

"Prima hai detto che lui ha giocato meglio, tu avevi giocato meglio a Londra... Ma com'è che la spieghi? La cosa che mi ha sorpreso di più è che hai preso un 6-2 e un 6-1, non è normale. Non sarebbe normale se lo prendesse lui da te. Qual è stata la differenza così clamorosa? Tu sei arrivato soltanto a 40, non è normale, tu ribatti meglio di tutti". Sinner ascolta in silenzio la domanda di Scanagatta, con gli occhi sbarrati. Poi si tocca nervosamente la fronte, si gratta la testa e prova a rispondere.