Carlos Alcaraz, lo strazio della madre: "Perché ho paura per lui"

Per Carlos Alcaraz è un 2025 stupendo, che gli ha riportato il posto di numero uno al mondo. La madre Virginia Grafia, intanto, è consapevole di quanto il successo del figlio generi grande entusiasmo, di come la sua fama sia cresciuta negli ultimi anni e della pressione a cui è sottoposto quando partecipa (e vince) a tornei come gli US Open, oltre a essere costantemente accostato alle gesta di Rafa Nadal. Sebbene per il nativo di Murcia sia indubbiamente un privilegio essere paragonato al più grande tennista spagnolo di tutti i tempi, si tratta comunque di una pressione aggiuntiva che Virginia, così come il marito Carlos Senior, teme possa ritorcersi contro.

La famiglia di Carlitos ha sempre mantenuto un profilo basso, cercando di proteggere la sua vita privata e di preservare un equilibrio lontano dalle luci della ribalta. Nonostante questo atteggiamento, Carlos e Virginia hanno accettato di partecipare al documentario Netflix My Way, che racconta il percorso del numero uno al mondo. In questa occasione la madre ha rivelato apertamente le proprie paure: "La gente si aspetta che sia come Rafa, una leggenda — ha commentato, evidenziando quanto grandi siano le aspettative attorno al figlio — Ma non deve permettere a nessuno di interferire in questo suo ambito". Per lei il rischio è chiaro, e non nasconde l’ansia che lo accompagna: ciò che vuole davvero è "assicurarsi che non diventi un giocattolo rotto".

