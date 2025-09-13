Barella, la moglie sbotta: "Non avete un... da fare"

Federica Schievenin, moglie del calciatore dell’Inter Nicolò Barella, ha espresso la sua frustrazione sui social network per una fake news circolata di recente, che la riguardava personalmente. La notizia falsa, rilanciata da diversi utenti, annunciava una presunta nuova gravidanza della coppia, accompagnata da immagini della coppia e da un’ecografia, con frasi come “hanno fatto emozionare i tifosi dell’Inter con un annuncio sorprendente”. Il post, secondo uno screenshot condiviso, ha raggiunto migliaia di persone, generando numerose reazioni.

Schievenin ha reagito con decisione, ricondividendo il contenuto incriminato e sfogandosi con parole dure: “L’ennesima coglionata sul nostro conto… Ormai ogni giorno ne esce una (con tanto di emoticon con circo e pagliacci), ma non avete un c…o da fare nella vita????? NON SONO INCINTA!!!”. Con questo sfogo, ha smentito categoricamente l’indiscrezione, chiarendo che non è in attesa di un quinto figlio.La coppia, formata da Barella e Schievenin, è già genitore di quattro figli: Rebecca (nata nel 2017), Lavinia (2019), Matilde (2021) e Romeo, il primo maschio, nato nel 2024. Federica, modella laureata in Scienze motorie, gestisce un profilo Instagram seguito da circa 130mila follower, dove spesso condivide momenti familiari con il marito e i figli.

Non è la prima volta che i due si trovano a dover smentire notizie false sulla loro vita privata, ma questa volta la pazienza di Schievenin sembra essere arrivata al limite, spingendola a un attacco diretto contro gli autori della fake news.