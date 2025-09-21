Sinner, Anna Falchi gela tutti dalla Balivo: "Perché tifo Alcaraz"

"Si parlava della mancata partecipazione al Festival di Sanremo di Sinner dopo le sue vittorie e lui declinò l'offerta. Io incautamente e da ignorante, da colei che non conosce questo sport, ho detto che poteva fare un salto a Sanremo. Non l'avessi mai detto - ha raccontato la Falchi - ho avuto una shitstorm incredibile. Mi sono dovuta scusare, ho sbagliato, non conoscevo i suoi impegni. Mi sembrava un peccato la sua assenza a Sanremo, visto che è l'evento più importante che abbiamo in Italia, ma poi ho capito che Sinner è una persona che ha bisogno di concentrazione e ognuno decide cosa è meglio per sé".