Jannik Sinner, il giallo sulla vacanza: non c'è traccia di Laila Hasanovic

Concluso il ciclo di tornei negli Stati Uniti, dove ha incassato la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale degli US Open, Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa prima di affrontare i prossimi appuntamenti in Asia. Il tennista numero due del mondo è tornato a Sesto Pusteria, nella sua amata casa, per qualche giorno di relax. Come documentato da scatti pubblicati sui suoi social, Sinner ha trascorso il suo tempo libero dedicandosi a una delle sue passioni più grandi, il calcio. Ha fatto visita ai giovani calciatori di Valdaora, una delle zone più vicine alla sua città, e ha anche fatto tappa a malga San Silvestro, un luogo simbolo per lui, immerso nella natura che tanto ama.

Non tutti sanno che, oltre al tennis, il cuore di Jannik batte anche per il calcio. Quando è a casa, il tennista non perde occasione per assistere alle partite dei suoi amici e dei suoi ex compagni di squadra. Un gesto che ha sempre fatto con grande entusiasmo, come testimoniano i numerosi incontri con i bambini. Un anno fa, ad esempio, Jannik fece un’"irruzione" inaspettata a un allenamento del Ssv Bruneck, regalando un sorriso e un ricordo indimenticabile ai piccoli calciatori. L'entusiasmo dei bambini ogni volta è enorme. Resta invece un mistero la presenza della fidanzata Laila Hasanovic, che non è stata avvistata in questa occasione.