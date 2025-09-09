Libero logo
martedì 9 settembre 2025
La ruota della fortuna, il miracolo di Gerry Scotti contro Gattuso

2' di lettura

Share da vertigini per Rai 1 martedì 8 settembre 2025 grazie alla Nazionale di Gennaro Gattuso, capace di richiamare davanti allo schermo oltre 7 milioni di telespettatori. Una serata da record per il servizio pubblico, ma non solo: anche su Canale 5 si festeggia il successo de La Ruota della Fortuna, che mette a segno ancora ascolti clamorosi.

La sfida per Gerry Scotti era quasi proibitiva: trattenere il pubblico nonostante la partita dell’Italia. Eppure lo “zio Gerry” non ha deluso, conquistando più di 4 milioni di appassionati che non hanno rinunciato al consueto appuntamento del preserale. Numeri altissimi, altro che “piccolo miracolo, come lo ha definito Pier Silvio Berlusconi pochi giorni fa”.

Il segreto del game show sembra essere proprio la possibilità di giocare da casa: una formula semplice e coinvolgente che accompagna i telespettatori durante la cena o il momento di relax serale.

La Ruota della Fortuna, l'intuizione di Pier Silvio fa volare Gerry

Sul fronte calcistico, l’entusiasmo è tornato tra i tifosi azzurri. L’Italia di Gattuso, dopo una gara sofferta, ha strappato la vittoria nel finale: cinque reti e tre punti preziosi che allontanano il rischio di un pareggio amaro. E i dati auditel confermano il trionfo: la partita Israele–Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ha totalizzato su Rai 1 una media di 7.567.000 spettatori pari al 39,1% di share.

Nonostante la concorrenza della Nazionale, La Ruota della Fortuna ha registrato un risultato eccezionale, con 4.315.000 spettatori e il 21,4% di share. Da capire ora se questo traino riuscirà a dare ossigeno anche alla prima serata di Canale 5, che finora non brilla particolarmente. Ieri, ad esempio, una nuova replica de Il diavolo veste Prada si è fermata a 1.980.000 spettatori con il 12,9% di share, un dato comunque discreto.

