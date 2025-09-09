La ruota della fortuna, il miracolo di Gerry Scotti contro Gattuso

La sfida per Gerry Scotti era quasi proibitiva: trattenere il pubblico nonostante la partita dell’Italia. Eppure lo “zio Gerry” non ha deluso, conquistando più di 4 milioni di appassionati che non hanno rinunciato al consueto appuntamento del preserale. Numeri altissimi, altro che “piccolo miracolo, come lo ha definito Pier Silvio Berlusconi pochi giorni fa”.

Sul fronte calcistico, l’entusiasmo è tornato tra i tifosi azzurri. L’Italia di Gattuso, dopo una gara sofferta, ha strappato la vittoria nel finale: cinque reti e tre punti preziosi che allontanano il rischio di un pareggio amaro. E i dati auditel confermano il trionfo: la partita Israele–Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ha totalizzato su Rai 1 una media di 7.567.000 spettatori pari al 39,1% di share.

Nonostante la concorrenza della Nazionale, La Ruota della Fortuna ha registrato un risultato eccezionale, con 4.315.000 spettatori e il 21,4% di share. Da capire ora se questo traino riuscirà a dare ossigeno anche alla prima serata di Canale 5, che finora non brilla particolarmente. Ieri, ad esempio, una nuova replica de Il diavolo veste Prada si è fermata a 1.980.000 spettatori con il 12,9% di share, un dato comunque discreto.