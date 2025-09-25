Jannik Sinner spazza via Cilic in due set: il colpo "fulminante", delirio in Cina

Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2.
Agli ottavi di finale Jannik Sinner sfiderà il francese Terence Atmane, 68 della classifica Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore al debutto contro la wild card cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-2.
Carlos Alcaraz, paura a Tokyo: si accascia a terra durante il matchPaura per Carlos Alcaraz. A Tokyo, durante l'inizio del match contro Baez, il numero uno al mondo si è a...
Uno dei colpi più spettacolari di tutto il match è arrivato a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, 30 pari per Sinner. Serve Cilic, sempre con la sua solita lentezza. La battuta non è un misssile. E il numero due al mondo, posizionato alla grande, infilza il suo avversario con un lungo linea letale. Cilic non si muove neanche e, l'unica cosa che può fare è restare a guardare la pallina che viaggia veloce accanto a lui. "Fulminato. Neanche il tempo di reagire", ha commentato un utente su X.
Fulminato. Neanche il tempo di reagire.#Sinner #ChinaOpen pic.twitter.com/WouZTc0eQo— Nahil58 ⚽ (@Mr_Nahil58) September 25, 2025