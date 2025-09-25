Jannik Sinner spazza via Cilic in due set: il colpo "fulminante", delirio in Cina

Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic , 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2 .

Uno dei colpi più spettacolari di tutto il match è arrivato a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, 30 pari per Sinner. Serve Cilic, sempre con la sua solita lentezza. La battuta non è un misssile. E il numero due al mondo, posizionato alla grande, infilza il suo avversario con un lungo linea letale. Cilic non si muove neanche e, l'unica cosa che può fare è restare a guardare la pallina che viaggia veloce accanto a lui. "Fulminato. Neanche il tempo di reagire", ha commentato un utente su X.