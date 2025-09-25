Uefa, rumors: "Verso l'esclusione di Israele da tutte le competizioni"

L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevoli". Lo ha scritto il britannico Times. Un'eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l'esclusione del Maccabi Tel Aviv dall'Europa League. Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di "essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa".
Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua Amministrazione lavoreranno per impedire che Tel Aviv venga estromesso, per la sua condotta nella guerra a Gaza, dagli eventi calcistici internazionali, a partire dalla Coppa del Mondo in programma il prossimo anno in Messico, Usa e Canada. Lo ha indicato un portavoce del Dipartimento di Stato a Sky News dopo che due giorni fa alcuni esperti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite hanno chiesto l'esclusione di Israele dagli eventi calcistici internazionali.
Il Consiglio ha invitato la Fifa e la Uefa, gli organi di governo del calcio mondiale ed europeo, ad adottare questa misura come risposta necessaria in relazione a quanto sta accadendo a Gaza. "Lavoreremo senza sosta per fermare completamente qualsiasi tentativo di escludere la nazionale di calcio israeliana dalla Coppa del Mondo", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato, mentre la Fifa e la Uefa non hanno ancora risposto ai relatori speciali delle Nazioni Unite. Israele è inserito nel gruppo I di qualificazione ai Mondiali insieme all'Italia. In classifica è a pari punti con gli Azzurri, ma con una partita in più e ha perso il recente scontro diretto in Ungheria.