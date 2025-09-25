Gennaro Gattuso, le giornate maledette: tre siluri in poche ore

La sfortuna sembra accanirsi con Gennaro Gattuso. A pochi giorni dalle sfide decisive contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre), il commissario tecnico della Nazionale italiana deve fare i conti con una raffica di infortuni che complica, e non poco, i piani verso la corsa al Mondiale 2026.

Il colpo più duro è arrivato con l’infortunio di Giovanni Leoni. Il giovane difensore, all’esordio con la maglia del Liverpool, ha riportato la rottura del legamento crociato sinistro: verdetto pesantissimo che lo costringerà a restare fermo per almeno sei mesi. Per Leoni, che aveva vissuto le prime emozioni con la maglia azzurra lo scorso settembre, la stagione rischia così di essere compromessa già in autunno. Una stagione sostanzialmente finita.

Le cattive notizie però non sono finite. Anche Alessandro Buongiorno dovrà fermarsi dopo l’infortunio rimediato contro il Pisa. Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami: “Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”, recita il bollettino ufficiale. Una tegola pesante certo per Antonio Conte, ma anche per Gattuso, che già deve rinunciare a Giorgio Scalvini, che ha accusato nuovi problemi fisici.

Il terzo stop riguarda invece Nicolò Rovella, jolly in mezzo al campo. La Lazio ha reso noto che “Nicolò Rovella è alle prese con una sindrome retto-adduttoria ed ha già iniziato il percorso riabilitativo”. In questo caso il recupero sarà più rapido e non si prospettano interventi chirurgici, ma la sua assenza in questo momento delicato resta un’ulteriore complicazione. Insomma, tre infortuni in poche ore. E l'Italia, nel momento decisivo, perde pedine preziose. La posta in gioco è altissima. La posta in gioco è Mondiale.