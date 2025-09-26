Jannik Sinner, chi lo minaccia: i 5 che "possono farlo"

Il tennis è solo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner? Secondo l'ex campione Jimmy Connors, se gli altri giocatori non si svegliano rischia di diventare uno sport a due. E non è detto che non sia già così, dato che lo spagnolo e l'italiano si stanno da tempo spartendo tutti i trofei in palio. Ma oltre ai due giganti, potrebbero esserci delle sorprese. Patrick Mouratoglou, per esempio, ha individuato almeno cinque nomi di tennisti che possono competere con Alcaraz e Sinner.
"Per sfidare quei due un giocatore ha praticamente bisogno di tutto: un ottimo dritto, un ottimo rovescio, un ottimo servizio, un ottimo movimento e una grande mentalità", ha spiegato il celebre coach francese.
Ma chi sono questi cinque tennisti? L'americano Ben Shelton, il canadese Felix Auger-Aliassime, il brasiliano João Fonseca, il danese Holger Rune e l'inglese Jack Draper. Esclusi a sorpresa Alexander Zverev (attuale numero 3 al mondo) e Taylor Fritz (5° nel ranking). E, tra questi, il preferito di Mouratoglu è Rune: "Conosco bene Holger (ne è stato allenatore, ndr). Ha tutto quello che serve: un dritto potente, un rovescio potente, un servizio fantastico, movimenti incredibili e tanta voglia di vincere". L'unico difetto che gli riconosce è la poca personalità: "Se risolve questo problema, sarà al top".