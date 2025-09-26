Jannik Sinner, chi lo minaccia: i 5 che "possono farlo"

Il tennis è solo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner? Secondo l'ex campione Jimmy Connors, se gli altri giocatori non si svegliano rischia di diventare uno sport a due. E non è detto che non sia già così, dato che lo spagnolo e l'italiano si stanno da tempo spartendo tutti i trofei in palio. Ma oltre ai due giganti, potrebbero esserci delle sorprese. Patrick Mouratoglou, per esempio, ha individuato almeno cinque nomi di tennisti che possono competere con Alcaraz e Sinner.

"Per sfidare quei due un giocatore ha praticamente bisogno di tutto: un ottimo dritto, un ottimo rovescio, un ottimo servizio, un ottimo movimento e una grande mentalità", ha spiegato il celebre coach francese.