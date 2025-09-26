Giovanni Leoni, il dramma a Liverpool: "Fuori un anno"

In pochi minuti Giovanni Leoni è passato dalla gioia per essere approdato nel Liverpool, una delle squadre più forti d'Europa, al dramma di un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco addirittura per un anno, facendogli sfumare le speranze di partecipare anche all'eventuale Mondiale 2026 con l'Italia.

A rivelare l'entità del ko subito dal 18enne difensore centrale azzurro prelevato dai Reds in estate per 35 milioni di euro dal Parma, è lo stesso Arne Slot, allenatore olandese dei campioni d'Inghilterra: "Non è in una buona posizione, ovviamente, perché si è rotto il legamento crociato anteriore, il che significa che dovrà stare fuori per circa un anno", ha spiegato il mister. Fatale il "crac" nella vittoria in Coppa di Lega contro il Southampton dopo soli 8 minuti in campo. Una notte da incubo.

"Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese, giocare così bene alla prima partita... È molto difficile vedere il lato positivo – non c'è mai un lato positivo, ma ci si prova sempre – e il fatto è che è ancora così giovane, quindi ha ancora tanti anni davanti a sé dopo essersi ripreso da un infortunio terribile come quello", ha concluso Slot. Come detto, il ko di Leoni è un problema anche per il ct azzurro Rino Gattuso, che avrebbe potuto puntare su di lui nella corsa ai Mondiali.

Per una beffa che il calcio, come la vita, a volte riserva, a trarre vantaggio dal tremendo infortunio di Leoni potrebbe essere l'altro azzurro del Liverpool, Federico Chiesa. L'ex Juventus era stato infatti escluso dalla lista per la fase campionato della Champions League ma le nuove regole Uefa permettono, in caso di lunghi stop, di effettuare delle modifiche. Slot, sul possibile "ripescaggio" di Chiesa in sostituzione di Leoni, ammette che "abbiamo preso in considerazione questa possibilità. Non posso dirvi esattamente a che punto sia il processo in questo momento, non è qualcosa di cui mi occupo personalmente. Se sono stato informato correttamente, quando un giocatore ha un infortunio che lo terrà fuori per più di due mesi è possibile sostituirlo. Ora dobbiamo verificare se questo è davvero il caso o meno, ma ci sono altre persone che se ne stanno occupando". Complice la squalifica di Ekitike, per Chiesa ci potrebbe essere già più spazio domani contro il Crystal Palace. "In questo momento si sta mettendo in mostra, quindi c'è l'opportunità per lui di andare in panchina e magari giocare qualche minuto vista l'assenza di Hugo".