Milan-Napoli, Estupinian espulso e costretto a pagare: in spogliatoio...

Nella serata di gloria e sofferenza del Milan contro il Napoli c'è solo un rossonero sul banco degli imputati: Pervis Estupinan, il terzino sinistro ecuadoriano che strattonando a pochi passi dalla porta Di Lorenzo ha rischiato di riaprire la partita di San Siro, quando gli uomini di mister Max Allegri erano in vantaggio per due gol a zero. Non solo rigore, ma espulsione con il Var per "chiara occasione da gol" e Diavolo in 10 per mezz'ora abbondante.

Qualcuno ha accusato l'ex Brighton di ingenuità per troppa foga, altri si compiacciono un po' maliziosamente per la imminente squalifica che lo lascerà fuori, gioco-forza, dal prossimo big match contro la Juventus a Torino. Della serie: meglio senza, meglio il baby Bartesaghi. Ma a gioire sono anche i compagni di squadra del povero Estupinan, che grazie al suo rosso incasseranno soldoni.

Sui social è Mike Maignan, portierone e grande protagonista della vittoria 2-1che ha lanciato il Milan in testa al campionato a quota 12 punti, insieme proprio agli azzurri di Antonio Conte e alla Roma di Gasperini, a lanciare lo sfottò contro il compagno di retroguardia, richiamandolo ai suoi doveri. Non tecnici e tattici ma economici.

"Bravo Hermano, ora dinero, dinero", ha scritto il francese in uno spagnolo maccheronico ma efficace. Estupinan, che aveva già chiesto scusa ai tifosi per la leggerezza ("Una serata agrodolce per me, ma orgoglioso della squadra per l'impegno e il sacrificio nel vincere in 10 contro un avversario difficile. Grazie ai nostri rossoneri per il supporto e la forza nei momenti difficili. Questa vittoria è anche loro. Forza Milan") ha replicato subito: "Nessun problema, capitano. L'importante è la vittoria".

Come riferisce Fanpage.it, Maignan ha di fatto reso di pubblico dominio un regolamento interno allo spogliatoio rossonero: per ogni rosso, il giocatore espulso versa dei soldi, una sorta di sanzione, in un fondo comune che verrà utilizzato per motivazioni che saranno gli stessi giocatori a stabilire di volta in volta, dalle cene di gruppo ad attività benefiche e di solidarietà. "Chi sbaglia - si legge - contribuisce direttamente alla cassa comune, rafforzando quella cultura del sacrificio che Estupinan ha richiamato nel suo post".