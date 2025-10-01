Libero logo
Tien sconvolto da Jannik Sinner: non riesca a parlare

di Lorenzo Pastugliamercoledì 1 ottobre 2025
2' di lettura

Learner Tien ha provato a tenere testa a Jannik Sinner nella finale del China Open, ma l’americano si è dovuto arrendere alla superiorità dell’azzurro con un doppio 6-2. Nonostante la sconfitta, il ventiduenne californiano può sorridere: grazie al percorso fatto a Pechino diventerà il nuovo numero 36 del mondo, risultato che segna una tappa importante della sua giovane carriera.

Al termine del match, Tien ha mostrato emozioni contrastanti tra soddisfazione e imbarazzo. Durante la premiazione ha dichiarato: "È stata una settimana fantastica — ha aggiunto — Mi è piaciuto tantissimo. Tutto è stato fantastico da quando sono arrivato in Cina. Questa è la mia prima volta. Sto cercando di assimilare tutto. Sono davvero grato a tutti voi". Un discorso sincero, interrotto però da un momento di difficoltà quando il presentatore lo ha incalzato: "Sono sicuro che tu vuoi condividere con noi le tue sensazioni”.

Il giovane statunitense si è letteralmente bloccato, emozionato davanti al pubblico. Dopo alcuni istanti, sostenuto dagli applausi, ha trovato le parole: "Ehmm… sono super felice, sono molto timido. Sono un po' emozionato, i tifosi mi hanno sempre sostenuto, è stata un’esperienza incredibile giocare qui, quindi sono grato a tutti”.

Una volta superato l’imbarazzo, Tien ha rivolto i complimenti a Sinner: "Prima di tutto, congratulazioni a Jannik per aver vinto di nuovo, spero che continui così nel resto della stagione". Poi i ringraziamenti: "Un grande grazie al mio team, qui con me, e alla mia famiglia a casa... Voglio ringraziare Michael Chang. Sono grato a Dio per avermi dato l’opportunità di giocare su un palcoscenico del genere”. Per lui, questa finale potrebbe essere solo l’inizio: con il talento mostrato a Pechino, altre occasioni e interviste non mancheranno.

