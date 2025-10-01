Jannik Sinner, la lezione di umiltà. "Perché è sbagliato il paragone con Djokovc"

Fresco vincitore del torneo Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner ha commentato il paragone con Novak Djokovic, sei volte campione nella capitale cinese. Con grande lucidità ha dichiarato: "Dico sempre che paragonarmi a Novak non ha senso, lui è in un'altra categoria per tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera — le parole di Jannik — Io sono solo un ragazzo di 24 anni che cerca di giocare il miglior tennis possibile". Il campione altoatesino ha ribadito di non inseguire ossessivamente i numeri: "Sono già molto felice di poter dire di aver vinto due volte qui. Resterò a due titoli? Se ne vincerò più di due significa che sarò più felice? Non lo so se sarò più felice".

Il torneo di Pechino rappresenta per Sinner un luogo simbolico: "Il pubblico qui è sempre stato molto speciale per me — ha aggiunto — Quando vinci di nuovo un titolo dove hai già vinto, diventa un posto molto speciale. Anche perché qualche anno fa questo torneo è stato un punto di svolta per la mia carriera". Emozionato per il calore ricevuto, ha aggiunto: "Il supporto è stato fantastico fin dal primo giorno. Vedere lo stadio pieno per la finale è stato incredibile”. Con questa seconda vittoria in tre anni, Sinner entra nell’albo dei plurivincitori accanto a Djokovic e Nadal, pur mantenendo i piedi per terra: "Ovviamente è bellissimo avere il mio nome accanto al loro — ha aggiunto — ognuno cerca di fare il proprio percorso e la propria carriera".