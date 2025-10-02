Juventus, Fabio Capello gela Igor Tudor: "Te ne sei accorto o no?"

Quel gol di Renato Veiga sul più bello non è proprio andato giù, né a Igor Tudor né tantomeno alla squadra e ai tifosi juventini. La vittoria era ad un passo, compiuta con una bella rimonta e suggellata da due gemme di Gatti (rovesciata) e Conceiçao. Il gol dell’ex è una legge del calcio che non viene mai abrogata e così la Juventus esce dall’Estadio de la Ceramica di Vila-Real con il secondo pareggio consecutivo in Champions League.

Tudor ha trovato spinta e nuova energia con i cambi, ma solo nel finale con la squadra già stanca e a far discutere è la fase difensiva, soprattutto sulle palle inattive. Quello che fu un maestro del difensore croato quando giocava, Fabio Capello, ora si veste da opinionista e punzecchia proprio Tudor sull’argomento nel post-partita: “Le palle ferme erano tutte degli spagnolo, ma ti sei accorto o no? Negli ultimi 20 minuti la squadra è vistosamente calata e forse lì qualche rammarico c'è perché probabilmente qualche sostituzione andava fatta e anche prima. Non ho capito come mai. Ad esempio David è rimasto in campo fino all'86', sinceramente è una scelta poco azzeccata perché quando la Juve stava dominando si doveva cambiare qualcosa”.