Roma, i giallorossi sbagliano tre rigori consecutivi: "Mai visto in vita mia"

Incredibile serie di errori dal dischetto nelle fasi finali di Roma-Lille di Europa League. I giallorossi, sotto 0-1, hanno sbagliato ben tre rigori di fila , due con Dobvick e uno con Soulè, tutti parati. Il penalty parato era stato fatto ripetere dall'arbitro la prima volta per entrata in area anticipata del difensore della squadra francese, la seconda perché il portiere aveva superato la linea di porta prima della battuta. Al terzo tentativo, tiro di Soule' parato, regolarmente.

Sui social gli utenti si sono scatenati coi commenti: "Sono allibito, ma che diavolo è successo? Mai visto in vita mia sbagliare 3 rigori di fila a una squadra professionista. Ci sarebbe da ritirarsi dal campo, i tifosi esigono spiegazioni di questa follia. Non capisco, sono sotto shock", "Mai visto quello che è successo alla #Roma: #Dovbyk sbaglia un rigore vs #Lille, si ripete e sbaglia un'altra volta. Si ripete ancora, perché il portiere fa il furbetto. Il pallone passa a #Soulé e sbaglia pure lui. Tre rigori sbagliati in tre minuti".