Rinderknech e Mededovic, rissa sotto rete a Shanghai: "Non ti rispetto"

Arthur Rinderknech avanza al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, ma la sua vittoria contro il serbo Hamad Međedović, il talentino seguito da Novak Djokovic nel suo percorso, è accompagnata da polemiche. Il francese è passato solo per il ritiro del serbo, costretto a fermarsi per un problema alla schiena dopo aver vinto il primo set. Un finale già di per sé amaro, reso incandescente dal duro scambio di parole tra i due protagonisti al momento della stretta di mano. Il match era partito in salita per Rinderknech, innervosito da un episodio che ha segnato il primo set. Sul 6-5 per il serbo, Medjedovic ha chiesto e ottenuto dall’arbitro di uscire dal campo per cambiarsi, nonostante il regolamento non lo consenta in quel frangente. L’arbitro ha giustificato la decisione spiegando che il ragazzo stava sudando così tanto da rendere il terreno scivoloso e pericoloso. Spiegazione che però non ha convinto il francese, visibilmente irritato.

Rientrato in campo, Medjedovic ha mantenuto la concentrazione e si è preso il set al tie-break. Ma l’entusiasmo è durato poco: già nel primo game del secondo parziale, i problemi fisici alla schiena lo hanno costretto a fermarsi.

