Shanghai, Musetti sbrocca contro il pubblico: "Mi vogliono far fuori"

Lorenzo Musetti ha vissuto un pomeriggio difficile a Shanghai, cedendo a nervosismo e frustrazione durante la sconfitta contro Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000. Quando il match stava volgendo verso la fine, il tennista italiano ha perso la concentrazione e ha iniziato a sfogarsi: “Lo fanno apposta! Lo fanno apposta! Vogliono che vada fuori!”, ha urlato, convinto che il pubblico cinese lo stesse prendendo di mira dopo l’episodio di qualche settimana fa, quando aveva criticato i continui colpi di tosse sugli spalti.

La tensione è aumentata durante il secondo set, sotto 5-2, con Musetti che discuteva animatamente con il giudice di sedia: “So di aver commesso un errore e di aver detto qualcosa di sbagliato, ma per favore dite loro qualcosa… ogni volta, lo fanno ogni volta”. Anche il richiamo del tecnico Simone Tartarini non ha sortito effetto: “E dai… pensa a giocare adesso. Resta concentrato perché se perdi vai a casa”, gli ha detto, ma l’italiano è rimasto sulle sue, manifestando apertamente la frustrazione.