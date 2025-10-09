Shanghai, Musetti sbrocca contro il pubblico: "Mi vogliono far fuori"

Lorenzo Musetti ha vissuto un pomeriggio difficile a Shanghai, cedendo a nervosismo e frustrazione durante la sconfitta contro Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000. Quando il match stava volgendo verso la fine, il tennista italiano ha perso la concentrazione e ha iniziato a sfogarsi: “Lo fanno apposta! Lo fanno apposta! Vogliono che vada fuori!”, ha urlato, convinto che il pubblico cinese lo stesse prendendo di mira dopo l’episodio di qualche settimana fa, quando aveva criticato i continui colpi di tosse sugli spalti.
La tensione è aumentata durante il secondo set, sotto 5-2, con Musetti che discuteva animatamente con il giudice di sedia: “So di aver commesso un errore e di aver detto qualcosa di sbagliato, ma per favore dite loro qualcosa… ogni volta, lo fanno ogni volta”. Anche il richiamo del tecnico Simone Tartarini non ha sortito effetto: “E dai… pensa a giocare adesso. Resta concentrato perché se perdi vai a casa”, gli ha detto, ma l’italiano è rimasto sulle sue, manifestando apertamente la frustrazione.
Dopo un dritto sbagliato che ha regalato la palla break a Aliassime, Musetti, mentre tornava al suo angolo, ha ribadito: “Lo fanno apposta, mi vogliono fuori!”. Alla fine del match ha abbandonato il campo con il volto scuro, ignorando il pubblico presente. Il precedente episodio al China Open del 26 settembre aveva già acceso le polemiche: Musetti si era lamentato dei colpi di tosse continui sugli spalti, dicendo “Ogni tre secondi… tossiscono ogni tre secondi. Questi cinesi tossiscono sempre”, salvo poi scusarsi chiarendo che non si trattava di un insulto ma di uno sfogo contro il comportamento dei tifosi.
Con questa sconfitta la corsa di Musetti verso le ATP Finals di Torino si complica sempre di più. Il toscano occupa ora l’ottava posizione nella Race con 3335 punti, mentre Aliassime lo tallona e può superarlo in caso di vittoria al Masters 1000 cinese, riducendo il margine e mettendo a rischio la partecipazione dell’italiano. Insomma, per Lorenzo una prima metà di stagione convincente, arrivando in finale a Montecarlo e alle semifinali del Roland Garros, e una seconda più difficile.
