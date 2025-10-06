Juve-Milan, Del Piero smonta Tudor: "Anche quando ha vinto con l'Inter..."

Alessandro Del Piero “core ngrato”. Eppure ha ragione, perché da spettatore, tifoso, ma anche attento analista della realtà Juventus è stato onesto ai microfoni di Sky nel suo discorso post-Milan, evidenziando i limiti di una squadra che ancora non ha trovato il proprio equilibrio: “La Juve ha fatto 5 pareggi di fila, molti arrivati in modo rocambolesco, ma anche la vittoria con l'Inter è arrivata in modo rocambolesco”. Per l’ex-capitano della Vecchia Signora alla squadra manca solidità e personalità, virtù che per anni hanno caratterizzato l'identità Juve e che adesso sono smarrite.
Alex punge anche l’allenatore, Igor Tudor, suo vecchio compagno di squadra, quando si parla della fase offensiva: “Chi è più adatto a giocare là davanti nella Juventus? Non c’è un giocatore adatto in questo momento. È una coperta corta. Dai fiducia a tutti, li tieni dentro, ma così perdi continuità e identità. Oggi gli undici titolari veri non ci sono e in attacco Tudor non ha ancora le idee chiare. Oltretutto di palle gol agli attaccanti ne arrivano poche". Si accoda a lui anche un altro ex-bianconero come Paolo Di Canio, più tranchant sulle ambizioni del club di Torino: “La Juve non può puntare al titolo. Nella rosa non c'è velocità di pensiero e realizzazione, né qualità. Manca il Modric.
La manovra latita e se Yildiz si inceppa è difficile. Conceiçao porta troppo palla. Manca la qualità negli inserimenti degli esterni. Questi giocatori sono normalissimi per i livelli alti. David e Openda sono giocatori normalissimi per i livelli importanti. E le punte stanno faticando". Tudor, dal canto suo, getta acqua sul fuoco: "Si può vincere magari anche col cuore, ma si deve avere tutto. Quella contro il Milan è stata una partita come ce l'aspettavamo, una partita difficile contro una squadra forte, un punto, alla fine lo prendiamo… volevamo vincere, abbiamo creato qualcosa, qualcosa hanno creato loro, tutto sommato un pareggio è reale".