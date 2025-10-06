Juve-Milan, Del Piero smonta Tudor: "Anche quando ha vinto con l'Inter..."

Alessandro Del Piero “core ngrato”. Eppure ha ragione, perché da spettatore, tifoso, ma anche attento analista della realtà Juventus è stato onesto ai microfoni di Sky nel suo discorso post-Milan, evidenziando i limiti di una squadra che ancora non ha trovato il proprio equilibrio: “La Juve ha fatto 5 pareggi di fila, molti arrivati in modo rocambolesco, ma anche la vittoria con l'Inter è arrivata in modo rocambolesco”. Per l’ex-capitano della Vecchia Signora alla squadra manca solidità e personalità, virtù che per anni hanno caratterizzato l'identità Juve e che adesso sono smarrite.

Alex punge anche l’allenatore, Igor Tudor, suo vecchio compagno di squadra, quando si parla della fase offensiva: “Chi è più adatto a giocare là davanti nella Juventus? Non c’è un giocatore adatto in questo momento. È una coperta corta. Dai fiducia a tutti, li tieni dentro, ma così perdi continuità e identità. Oggi gli undici titolari veri non ci sono e in attacco Tudor non ha ancora le idee chiare. Oltretutto di palle gol agli attaccanti ne arrivano poche". Si accoda a lui anche un altro ex-bianconero come Paolo Di Canio, più tranchant sulle ambizioni del club di Torino: “La Juve non può puntare al titolo. Nella rosa non c'è velocità di pensiero e realizzazione, né qualità. Manca il Modric.