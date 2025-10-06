Juve-Milan, Allegri-Landucci spianano Pulisic: "Di piatto vero?!"

Gliel’aveva detto in settimana ma, del resto, quale figlio ascolta sempre i consigli del buon padre di famiglia? È legge di natura sbagliare con la propria testa, in questo caso il piattone destro finito in curva. Quello di Pulisic, che con l’errore dal dischetto allo Stadium ha vanificato la possibilità del Milan di portarsi i tre punti a casa e trascorrere questa sosta di campionato in vetta alla classifica con Napoli e Roma.

E le telecamere di DAZN hanno ripreso benissimo la scena in cui il numero undici rossonero calcia alto il rigore e, nel frattempo, Massimiliano Allegri a bordocampo si gira verso gli spalti per non guardare e smorzare un pochino la tensione. Dopo l’errore, però, si vede l'allenatore di Livorno rivolgersi alla panchina, al suo vice Landucci, e chiedergli: “Gliel’ha parato?”. Landucci non ha potuto che ammettere: “No, l’ha sparato alto”. Un particolare che a Max non è sfuggito e, pur senza averlo visto, indovina il rigore: “Ha tirato di piatto? Gliel’avevo detto di non tirare i rigori di piatto!”. Dopodiché, Allegri e Pulisic si sono incrociati sul campo e Max, con sarcasmo tipico toscano, gliel’ha rinfacciato con un sorriso amaro: “Hai tirato di piatto, eh?”. Poco male comunque, perché Christian Pulisic è un leader e uno dei punti cardine di questo Milan e anche contro la Juventus, fino all’errore dal dischetto, era stato uno dei più propositivi. Fin qui, in sei giornate, ha messo a segno 4 gol e domina la classifica marcatori a braccetto con Orsolini, non è certamente un problema.