Paolo Bertolucci-choc su Jannik Sinner: "Ingordi... non doveva riposare"

“Il tennis è brutale e i giocatori ingordi. Ma Sinner non doveva riposare”. Così Paolo Bertolucci sintetizza, in un'intervista a Repubblica le cause del ritiro di Jannik dal torneo di Shanghai, dove caldo e umidità hanno messo in ginocchio i tennisti. Le immagini dell’azzurro piegato in due, zoppicante e costretto ad appoggiarsi al fisioterapista, in pieni crampi, hanno fatto il giro del mondo, ma l’intervistato invita alla calma: “Sono solo crampi. Dolorosi, certo, ma non gravi — dice il toscano — Sono normali per chi fa sport, soprattutto in condizioni così estreme. A Shanghai c’è il 90% di umidità, c’è il tetto, ci sono temperature altissime, ci sono stati malori per il caldo asfissiante, molte lamentele, giocatori che dicevano di non vedere la palla, che hanno pensato di morire. Rune ha detto: volete il morto? Fritz ha rischiato il collasso in campo. Con queste condizioni così i crampi capitano. Nulla di strano”.

Sinner non riusciva neppure a camminare: “È un dolore pazzesco, ti blocca tutto il corpo e ti arriva al cervello — ha aggiunto Bertolucci — Io li ho avuti una volta sola, stavo impazzendo. Commentando la sua partita ho capito subito che si sarebbe ritirato. Quando non ti siedi al cambio campo, vuol dire che il corpo ti sta mollando”. Il discorso si allarga al tennis moderno: “I giocatori sono ingordi — ha aggiunto il tennista di Forte dei Marmi — Giocano, prendono e non si fermano. Gli organizzatori fanno di tutto per avere i migliori, perché senza i big non ci sono sponsor né pubblico. Ma il tennis oggi è brutale: meno tecnica, meno tattica, più fisico”.