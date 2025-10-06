Juve-Milan, Allegri sbrocca: "In spogliatoio non fiata nessuno", con chi ce l'ha

"Nello spogliatoio ora non fiata nessuno". Con questa frase Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua frustrazione negli ultimi minuti del match tra Milan e Juventus allo Stadium, conclusosi 0-0. Seduto sulla panchina che una volta gli apparteneva, l’allenatore ha vissuto ogni istante della partita come se fosse in campo, con tensione, adrenalina e una rabbia che esplodeva a ogni episodio sfavorevole. Il tutto dopo essere stato celebrato a inizio partita per il suo passato glorioso in bianconero.

L’ira di Allegri è cominciata dopo un’azione concitata al 91′, quando Rafa Leao, entrato in campo nel secondo tempo, si è divorato il gol per la seconda volta di fila, ciccando il pallone poi respinto da Michele Di Gregorio. Al che l’allenatore lo aveva avvertito severamente: "Rafa non mi fare inc***are", lanciandogli uno sguardo che non ammetteva repliche. Ma la partita non era finita e, pochi istanti dopo, Thuram ha sfiorato il vantaggio, facendo esplodere Allegri in un turbinio di urla e gesti verso la panchina, ripetendo più volte: "Quanto manca?”.