Lorenzo Musetti batte Darderi in due set e vola agli ottavi a Shanghai

Va a Lorenzo Musetti il derby tutto italiano nel terzo turno del Rolex Shanghai Masters, il penultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e testa di serie numero 8, ha battuto in due set dopo un match molto combattuto Luciano Darderi, numero 29 Atp, con il punteggio di 7-5, 7-6 (1). Nel secondo set Darderi ha sprecato più di una chance per strappare il servizio a Musetti e provare a forzare il match al terzo. Negli ottavi di finale il carrarino affronterà ora il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 12 del seeding, che ha battuto l'olandese Jesper De Jong per 6-4, 7-5. Una partita importante doppiamente, visto che proprio Aliassime insegue Musetti nella classifica della Race Atp per l'ultimo posto disponibile alle Atp Finals di Torino.

"Giocare contro un amico è sempre difficile. Luciano mi ha sorpreso, perché io ho giocato bene, ma anche lui è stato molto molto aggressivo col servizio e col dritto. Di sera le condizioni sono più lente e non è facile fare vincenti. Ho sentito di dover alzare l'asticella e ce l'ho fatta, è la cosa di cui sono più orgoglioso", le parole di Musetti