Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Italia-Israele, la sparata di Antinelli: "Fiocco nero per i giornalisti uccisi nel genocidio"

di
mercoledì 15 ottobre 2025
2' di lettura

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, durante la diretta tv al termine della partita vinta dall'Italia contro Israele a Udine, indossa un fiocco nero sul bavero della giacca per tutta la trasmissione. E spiega il suo significato: "Serve a ricordare i 250, tra giornalisti e giornaliste, che sono morti per provare a raccontare quello che un rapporto della Commissione dell'Onu ha definito un genocidio. Questo è un fatto". Insomma, nemmeno il tempo di metabolizzare le parole di Jacopo Cecconi al Tg3 ("L'Italia può eliminare almeno sul campo Israele") che arriva la propaganda sul genocidio in salsa pro-Pal di Antinelli. 

"Questo è un lavoro importante che si fa in prima linea", aggiunge Antinelli, prima di passare la parola a un collega che dal capoluogo friulano riferisce sui disordini. Dopo il corteo pro-Palestina, a margine delle manifestazioni contro la partita, una frangia violenta di manifestanti ha tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine per avvicinarsi allo stadio. Ne sono seguiti tafferugli con lancio di petardi, pietre e oggetti contundenti contro poliziotti e Carabinieri, trasformando la serata in un monologo pro-Pal violento. Tra le vittime del caos, anche due giornalisti feriti da pietre scagliate dai teppisti. Elisa Dossi di RaiNews 24 ha riportato lesioni lievi, con condizioni non preoccupanti, mentre un reporter del Local Team ha subito un serio trauma cranico al viso, richiedendo un ricovero d'urgenza al Pronto Soccorso di Udine per una visita oculistica.

La Rai ha reagito con un comunicato ufficiale, esprimendo solidarietà: "La Rai condanna con fermezza ogni forma di violenza e intolleranza che si è verificata oggi a Udine in occasione del corteo pro Palestina, durante il quale una nostra giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi, è stata colpita da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronaca all'esterno dello stadio, in occasione della partita Italia-Israele.

La collega è stata prontamente soccorsa e si trova ora al pronto soccorso di Udine, dove le vengono prestate le cure necessarie. La Rai esprime solidarietà e vicinanza a Elisa Dossi e a tutti i professionisti dell'informazione che ogni giorno operano con senso di responsabilità e coraggio per garantire ai cittadini un'informazione libera, corretta e completa. La violenza non può mai essere una forma di espressione o di protesta".

Lady pro-Pal Francesca Albanese farnetica contro Paolo Mieli: "La logica del dominatore colonialista"

“THE BLOODY MATCH” Italia-Israele, orrore vicino alla Figc: il murale dell'odio

Caos organizzato Gaza, la sinistra italiana non si arrende alla pace

