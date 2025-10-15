Italia, l'unica possibilità per evitare i play-off

L’Italia ha battuto Israele per 3-0 a Udine e conquista la certezza matematica di accedere almeno ai playoff di marzo per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il successo degli Azzurri garantisce la presenza nella prima fascia del sorteggio, ma lascia ancora accesa, almeno sulla carta, una piccola speranza di qualificazione diretta alla Coppa del Mondo. Perché questo accada, servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo.

L’Italia, seconda nel gruppo I con 15 punti in 6 partite e una differenza reti di +10, dovrebbe vincere entrambe le prossime gare, contro Moldavia (in trasferta) e Norvegia (a San Siro), segnando diversi gol. Ma soprattutto, dovrebbe sperare in un passo falso dei norvegesi, primi con 18 punti e un impressionante +26 nella differenza reti, attesi dall’impegno casalingo del 13 novembre contro l’Estonia.