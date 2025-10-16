Virtus Bologna, giallo Vildoza: lui e la moglie fermati nella notte

Mani addosso, poi l'arresto. Un caso clamoroso scuote Bologna e il basket italiano: Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna, e la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, sono stati fermati la scorsa notte per aver aggredito una operatrice sanitaria.

Secondo quanto si apprende, poco dopo la fine della partita di Eurolega vinta dalle "V nere" in casa contro il Monaco, il 30enne avrebbe iniziato a lampeggiare e poi insultare l'equipaggio di un'ambulanza che si era fermata per digitare l'indirizzo di un intervento. Poco dopo Vildoza avrebbe incrociato nuovamente il mezzo di soccorso, iniziando a ostacolarlo con frenate e manovre. Il confronto sarebbe poi degenerato: il play di Bologna, accusato il personale sanitario di intralciarlo, avrebbe afferrato per il collo un'operatrice e quando sono intervenuti i colleghi sarebbe entrata in scena anche la moglie del giocatore, tirando i capelli e strattonando la donna.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno portato Vildoza e la moglie in Questura. Il fermo, fanno sapere dalla Virtus in attesa di una nota ufficiale, non è stato però convalidato per cui niente processo per direttissima. Il giocatore, inoltre, partirà col resto della squadra per la trasferta francese di domani in Eurolega, contro l'Asvel all'Astroballe.

Secondo Mattia Grassani, avvocato di Vildoza, i fatti non corrisponderebbero però a quelli emersi in un primo momento, sulla base delle dichiarazioni degli operatori sanitari alla polizia. Entro 96 ore dovrà tenersi comunque un'udienza tecnica per valutare la legittimità e la correttezza dell'arresto, ma dall'esito non dipenderà la situazione cautelare dei coniugi. "Abbiamo iniziato a svolgere indagini difensive, chiedendo di acquisire le telecamere e sentendo testimoni", ha detto Grassani.

Ci sarebbe, in particolare una foto di un'ambulanza di traverso sui viali di circonvallazione, quando è sopraggiunta la vettura guidata dall'argentino, con il mezzo di soccorso che chiudeva il percorso della macchina. Il giocatore e la moglie stavano tornando a casa, dopo aver preso cibo da asporto e volevano rientrare, perché la donna è incinta ed era tardi. I due volevano andare a letto presto, vista anche la trasferta di Eurolega: la Virtus è impegnata domani contro il Lyon-Villeurban. A quel punto, per la difesa, ci sarebbe stata una lite con un parapiglia con gli operatori, ma ci sarebbero state azioni reciproche e non un'iniziativa unilaterale del giocatore. Bisognerà quindi accertare come sono andati i fatti.