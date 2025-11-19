Virtus-Maccabi si giocherà, Lepore al veleno contro Piantedosi: "Non rispetta Bologna"

La partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv si disputerà regolarmente venerdì 21 novembre al PalaDozza, come stabilito dal tavolo in prefettura. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Lepore aveva chiesto di spostare l'incontro in un'altra sede, rinnovando l'appello al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che però ha respinto la proposta. La partita è stata duramente contestata da sindacati, collettivi studenteschi e movimenti politici, e a Bologna è attesa una grande manifestazione di protesta contro la presenza della squadra israeliana.

"C'era spazio per una diversa conclusione di questa storia - ha spiegato Lepore -. Nel precedente era stato messo a verbale che tutto il comitato aveva dubbi sullo svolgimento della partita al PalaDozza, la Virtus aveva individuato alternative di campo, a Trento o Milano e alternative di dati, con forti perplessità da parte dell'Eurolega con cui occorreva fare un lavoro. Era possibile trovare un'altra data all'Unipol Arena o in fiera da qui a fine anno o all'inizio dell'anno prossimo Ma l'intervento del ministro Piantedosi a mezzo stampa, che ha sovvertito l'orientamento dello scorso comitato, ha fermato il lavoro della Virtus nel trovare un'alternativa e quindi siamo arrivati ​​a oggi con questa decisione finale".