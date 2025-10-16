Libero logo
di
giovedì 16 ottobre 2025
Tsitsipas? Cosa pubblica mentre è in campo con Sinner: soldi, esplode il caso

2' di lettura

"Ho atto del mio meglio e mi sono divertito questa sera. Jannik è stato semplicemente stellare. Grazie per avermi accolto a braccia aperte, Riad!". Stefanos Tsitsipas su X attende pochi minuti per pubblicare un post di ringraziamento al pubblico del Six Kings Slam che lo ha appena visto "triturato" da Jannik Sinner

Una figura terrificante per il greco, numero 24 al mondo, "ripescato" nel torneo d'esibizione nel deserto al posto del ben più quotato Jack Draper. La verità è che oggi, Tsitsipas, con i primi 5 tennisti al mondo c'entra poco o nulla. Problemi muscolari e lombari, velocità di movimento e d'esecuzione, soprattutto costanza atletica e mentale: tutto troppo lontano da Sinner, Carlos Alcaraz, pure dal 37enne Nole Djokovic o da un altro "imprevedibile" come Alexander Zverev.

Sinner, quanto ha guadagnato Tsitsipas al minuto per farsi umiliare

Al Six Kings Slam non c’è stata partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino ha rego...

Ma c'è un altro dettaglio che ha sconcertato gli appassionati di mezzo mondo e fatto loro sospettare che il buon Stefanos fosse lì solo per i soldi, tanti e subito.

Come notato da Fanpage, alle 20.14, quando il 27enne di Atene era già in campo per il riscaldamento (la partita con Sinner è iniziata poco dopo, alle 20.20) sulla sua pagina X è comparso un post "motivazionale" sui "nove tipi di riposo". Difficile sia stato Stefanos a pubblicarlo materialmente, forse è farina del sacco del suo social media manager ma anche in questo caso l'idea è quella di una clamorosa gaffe, confermata poi dal rendimento deficitario del giocatore durante il match finito 6-2 6-3 in poco più di un'ora in cui Sinner ha letteralmente fatto quello che ha voluto.

La sensazione è proprio quella di uno Tsitsipas a scartamento più che ridotto, quasi fosse una seduta defatigante (o riposante, guarda un po'...), una presenza per onor di firma e d'assegno visto che ha comunque guadagnato qualcosa come 17mila e 200 euro al minuto per giocare 75 minuti di pessimo tennis. Un gettone ricchissimo da 1,5 milioni di dollari, l'equivalente di  1,29 milioni di euro, che val bene una pessima figura. Una figura da quasi ex professionista. 

