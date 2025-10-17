Sinner, Djokovic sconvolto: cosa dice allo staeff di Jannik

Anche se il Six Kings Slam di Riad è “solo” un torneo di esibizione, il livello di gioco è sempre molto alto e stavolta a farne le spese è stato Novak Djokovic . Non certo un rookie. Jannik Sinner il suo carnefice, ha ottenuto percentuali di servizio clamorose e sbrigato la pratica in poco più di un’ora, garantendosi la finale contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz .

Non gli sono bastati i suoi celebri recuperi, Djokovic ha dovuto fare i conti con un Sinner in forma strabiliante che gli ha rispedito al mittente ogni tentativo. Da qui a fine carriera sarà difficile per il serbo avere la meglio su Sinner e con quest’ultima sfida sono adesso sei le vittorie di Jannik negli ultimi sei scontri diretti. L’ex-numero uno ha mostrato una notevole crescita, anche nella variazione di gioco. Tutto frutto della delusione per la notevole sconfitta contro Alcaraz agli US Open.

Più rovesci in back, quindi, più palle corte e più discese a rete. Lo spiega bene Simone Vagnozzi, coach di Sinner: "Bisogna farlo correre parecchio e essere veloci, questo è il segreto per affrontare Djokovic, che gioca ancora ancora con enorme qualità alla sua età. Jannik sta variando al servizio, questo campo restituisce molto i rimbalzi e quindi anche Nole sta avendo difficoltà su palla alta sui servizi di Jannik".