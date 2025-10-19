Holger Rune, la mamma svela il dramma del figlio: "Sta piangendo, terribile"

Durante la semifinale del torneo di Stoccolma contro Ugo Humbert, il 22enne tennista danese Holger Rune, numero 11 al mondo, ha subito un grave infortunio: la rottura del tendine d’Achille, confermata da sua madre Aneke a Ekstra Bladet e BT. L’incidente è avvenuto nel secondo set, quando Rune ha sentito uno “schiocco” al tallone sinistro durante uno scambio, accusando un forte dolore. Visibilmente distrutto, è uscito dal campo zoppicando, in lacrime, e ha detto al fisioterapista: “Ritengo di essermi rotto il tendine d’Achille”.

Accompagnato a spalla negli spogliatoi, non poteva appoggiare il piede sinistro. Aneke, angosciata, ha dichiarato a BT: “È terribile, Holger sta piangendo”, aggiungendo che il figlio sarà sottoposto a esami diagnostici per valutare un probabile intervento chirurgico, con un recupero stimato di almeno sei mesi.Rune ha confermato su Instagram: “Ci vorrà un po’ di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po’ di tempo. Il mio tendine d’Achille è completamente rotto sulla parte prossimale, il che significa che mi devo operare già la prossima settimana, poi inizierà la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto ora e sempre. Senza di voi niente sarebbe lo stesso. Ci vediamo il prima possibile”.

Humbert, vincitore per ritiro, ha commentato: “È un peccato per Rune, e voglio che torni presto. Ha giocato meglio di me, e non voglio parlare troppo della finale. Non era questo il modo in cui doveva andare”. La rottura del tendine d’Achille, più grave di un infortunio al crociato, comporta un lungo recupero e rischi per l’atletismo, rendendo incerta la piena ripresa di Rune.