Mondiali 2026, Germania a casa? Merz sconcertante: "Eliminati, ma..."

Eliminata dai Mondiali, la Germania ottiene comunque il plauso del cancelliere Friedrich Merz. "Anche se l'eliminazione fa male: Che partita!", ha scritto in un post pubblicato su X che ha subito scatenato la polemica. Il motivo? Come se non bastasse, Merz ha aggiunto: "Con il vostro impegno e il vostro spirito di squadra in questi Mondiali avete entusiasmato il nostro Paese. Siamo orgogliosi di voi". Eppure la nazionale tedesca è uscita sconfitta contro il Paraguay, tanto che molti utenti si sono chiesti quale partita avesse visto il cancelliere tedesco.

Anche gli avversari politici hanno reagito con sarcasmo. "Non so proprio cosa fosse peggio: la partita o questa analisi", ha scritto l'eurodeputata dell'Fdp Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Altri politici hanno collegato la loro reazione alle critiche rivolte alla politica del governo Merz. Sul canale X dell'AfD si legge: "Merz si è talmente abituato a minimizzare la misera prestazione della sua Cdu che semplicemente non riesce più a fare altrimenti". Sevim Dagdelen, membro del comitato esecutivo federale del Bsw, ha parlato addirittura di "una perdita di contatto con la realtà a livello di cancelliere. Proprio come nella sua politica". "Perché il post di Merz è così devastante", titola online la Bild. Nell'articolo la giornalista Marion Horn scrive: "Friedrich Merz, come Julian Nagelsmann - che non ha nemmeno la decenza di dimettersi adesso -, vive evidentemente in un mondo parallelo".