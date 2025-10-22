Milan, Cassano insulta Leao: "Nemmeno pulirgli un piede"

Antonio Cassano torna all’attacco di Rafael Leao, nonostante la doppietta decisiva che ha riportato il Milan in vetta alla Serie A. Il portoghese, protagonista del 2-1 sulla Fiorentina — con un tiro da fuori e un gol su rigore —, è stato elogiato dai media, ma non ha convinto l’ex fantasista barese, che nel corso della trasmissione “Viva El Futbol”, al fianco di Lele Adani e Nicola Ventola, ha ribadito la sua posizione: “Cari giornalisti incompetenti, parlo di voi, Gazzetta — dice — danno 7 a Nico Paz, che ha vinto da solo contro la Juventus, e 7,5 a Leao, che ha la stampa a favore e ha fatto una partita inguardabile, a parte i gol?”.

Cassano ha voluto sottolineare come, a suo giudizio, il portoghese ex Lille continui a godere di un trattamento privilegiato: “Segna due gol e tutti dimenticano che per un’ora non ha fatto nulla”. L’ex numero 10 della Nazionale ha poi rincarato la dose, paragonando il talento rossonero a Mason Greenwood, protagonista all’Olympique Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi: “Leão a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”. Greenwood, intanto, sta vivendo un periodo d’oro: 7 gol e 4 assist in 10 partite tra Ligue 1 e Champions League, numeri che Cassano cita come esempio di concretezza e incisività.