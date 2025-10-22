Libero logo
Milan, Cassano insulta Leao: "Nemmeno pulirgli un piede"

di Lorenzo Pastugliamercoledì 22 ottobre 2025
Antonio Cassano torna all’attacco di Rafael Leao, nonostante la doppietta decisiva che ha riportato il Milan in vetta alla Serie A. Il portoghese, protagonista del 2-1 sulla Fiorentina — con un tiro da fuori e un gol su rigore —, è stato elogiato dai media, ma non ha convinto l’ex fantasista barese, che nel corso della trasmissione “Viva El Futbol”, al fianco di Lele Adani e Nicola Ventola, ha ribadito la sua posizione: “Cari giornalisti incompetenti, parlo di voi, Gazzetta — dice — danno 7 a Nico Paz, che ha vinto da solo contro la Juventus, e 7,5 a Leao, che ha la stampa a favore e ha fatto una partita inguardabile, a parte i gol?”.

Cassano ha voluto sottolineare come, a suo giudizio, il portoghese ex Lille continui a godere di un trattamento privilegiato: “Segna due gol e tutti dimenticano che per un’ora non ha fatto nulla”. L’ex numero 10 della Nazionale ha poi rincarato la dose, paragonando il talento rossonero a Mason Greenwood, protagonista all’Olympique Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi: “Leão a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”. Greenwood, intanto, sta vivendo un periodo d’oro: 7 gol e 4 assist in 10 partite tra Ligue 1 e Champions League, numeri che Cassano cita come esempio di concretezza e incisività. 

Leao, dal canto suo, ha deciso la gara di San Siro con due zampate che hanno riportato entusiasmo tra i tifosi e regalato al Milan il primo posto in classifica. Ma per Cassano non basta: la doppietta non cancella i limiti di un giocatore che, secondo lui, “ha talento da vendere ma gioca a intermittenza”. Un altro capitolo del duello tra Fantantonio e il numero 10 rossonero, oramai abitudinario come gli attacchi che l’ex giocatore rivolge nei confronti dell’allenatore della squadra rossonera, Massimiliano Allegri.

