Milan-Fiorentina, Stefano Pioli sbrocca con Toni: "Le vedi le partite?"

Stefano Pioli ha lasciato San Siro con più amarezza che delusione, e con la consapevolezza che ora la sua panchina è traballante e la possibilità di un esonero, se non arrivasse una svolta nei prossimi match, sarebbe quasi certa.

La sua Fiorentina è crollata in rimonta 2-1 contro il Milan, la squadra che ha portato allo Scudetto nel 2022 e che ha guidato per quattro stagioni. I toscani ora navigano nei bassifondi della classifica, con appena tre punti. Davanti alle telecamere di Dazn, l’ex tecnico rossonero si è mostrato visibilmente irritato, soprattutto per l’episodio del rigore concesso a Rafa Leao — quel contatto tra Ranieri e Gimenez che ha lasciato molto discutere — sebbene il momento di maggiore tensione sia arrivato durante il confronto con Luca Toni, ex punta della Viola e opinionista in studio.



“La Fiorentina gioca bene, ma quando va in vantaggio non riesce a chiuderla e quando va sotto fatica a rimontare”, ha detto l’ex Campione del Mondo 2006. Pioli non l’ha presa bene: “Ma Luca, le partite le vedete oppure no? Il Milan ha tirato una volta in porta nel secondo tempo. Se mi dici che sul rigore potevamo essere più attenti, ok, ma non è una questione di gioco”. L’ex attaccante viola ha provato a chiarire, ma Pioli ha rilanciato: “Siamo ultimi, le colpe sono mie e dei giocatori, ma non c’è nessun problema nello spogliatoio — ha detto — Sentite parlare di spaccature e vi attaccate a tutto. I risultati ci condannano, ma il gruppo è compatto”.

Dopo la diretta, Diletta Leotta ha lasciato la parola a Toni, che ha voluto precisare: “Non ce l’ho con Pioli, né con la Fiorentina — ha detto l’ex Viola e Juve — Stavo solo dicendo che basta una vittoria per cambiare tutto, ma non mi ha lasciato finire”. Un confronto teso, figlio di un momento complicato per l’allenatore, che ora si gioca più della panchina: la fiducia di una squadra che sembra non trovare più la strada del risultato.