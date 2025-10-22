Jannik Sinner, voci pesantissime: "Il fastidio del clan"

Jannik Sinner è tornato in campo a Vienna, ma il suo nome continua a far discutere più fuori che dentro al campo. La mancata partecipazione alla Coppa Davis ha scatenato un’ondata di polemiche che hanno irritato non poco lui e soprattutto il suo staff, con attacchi anche di giornalisti . Infastidito dalle accuse di scarso attaccamento alla maglia azzurra, il campione altoatesino ha preferito chiudersi nel suo silenzio e concentrarsi sui prossimi impegni. Così è scritto nell'edizione odierna del Corriere della Sera.

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci scatenato: "Ma non era un dopato?" Jannik Sinner ha deciso di rinunciare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la conquista della Coppa Davis. Un trionfo c...

Dietro la scelta di rinunciare alla Davis non c’è alcuna mancanza di patriottismo, spiegano dal suo entourage, ma una gestione mirata delle energie. Il calendario Atp è diventato un labirinto senza soste: tornei ovunque, partite ravvicinate, viaggi infiniti. In questo contesto, Sinner ha deciso di fermarsi per evitare nuovi infortuni e arrivare in piena forma alle Finals di Torino.

Jannik Sinner, niente Davis? Non è finita: la bomba di Nicola Pietrangeli Coppa Davis sì o Coppa Davis no? La rinuncia di Jannik Sinner a disputare le final eight di Bologna tra 18 e 23 n...

La comunicazione del forfait, però, non è stata impeccabile. Dichiarazioni ambigue e tempi sbagliati hanno alimentato le aspettative dei tifosi e lasciato delusi i vertici federali. Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi e il c.t. Filippo Volandri si aspettavano almeno qualche giorno di disponibilità, ma il “no” è arrivato secco, e con esso la sensazione di un distacco crescente tra il campione e la maglia azzurra.

Jannik Sinner, niente Coppa Davis? Clamoroso, cosa dice il regolamento Jannik Sinner ha detto “no” alla convocazione per le Final Eight di Coppa Davis. Una scelta che ha fatto dis...





Nel frattempo, il mondo del tennis corre. Alcaraz prepara Parigi, Rune si opera, l’Atp annuncia nuovi tornei e montepremi record. Sinner resta concentrato sul suo percorso, convinto che il successo richieda anche sacrifici impopolari. A chi lo accusa di egoismo, risponde con i fatti: allenamenti, risultati e determinazione. La Davis può aspettare; la vetta del ranking, invece, no. E Jannik non intende farsi distrarre da nulla che non sia il suo obiettivo principale.