Cobolli lotta ma Sinner vince in due set: prova di forza, ora Bublik ai quarti

Nella giornata azzurra all'Atp 500 di Vienna sorridono Jannik Sinner e Matteo Berrettini che raggiungono i quarti di finale. Sinner si aggiudica il derby italiano contro Flavio Cobolli: un match intenso, deciso al tie break nel secondo set. Il n. 2 al mondo si impone per 6-2,7-6 dopo un'ora e 47 minuti di gioco. Nel primo set Sinner, come visto contro Altmaier al debutto, ha continuato a giocare molto bene in risposta e ha strappato la battuta nel terzo e quinto game, chiudendo 6-2 in 45 minuti.

Nel secondo set, invece, c'è stato tanto equilibrio. Sinner ha sprecato quattro palle break (tra cui tre sul 5-5). Inevitabile il tiebreak, vinto dal numero 2 al mondo 7-4. Il numero 2 al mondo resta imbattuto nei derby, con 17 vittorie a zero. Ai quarti, sarà sfida ad Alexander Bublik. "Flavio sta giocando una stagione incredibile, migliora di settimana in settimana - ha detto Sinner -. Era uno dei pochi italiani che non avevo mai affrontato, grande talento e grande lottatore. In certi momenti abbiamo giocato davvero bene. Io cerco di giocare il meglio che posso, vediamo che cosa succederà domani". Una vittoria sofferta ma un test fisico importante per Matteo Berrettini, che ha messo a dura prova la sua condizione atletica nel match vinto contro Cameron Norrie. Il britannico (numero 35 al mondo) ha portato l'azzurro al terzo set, dopo due tie-break interminabili.

Nel primo set ad avere la meglio è stato Berrettini, bravo a sfruttare il suo servizio e a vincere al tie-break per 8-6. Particolarmente combattuto il secondo tie-break, vinto da Norrie per 11-9: Berrettini ha avuto anche un match point a disposizione, ma alla fine il britannico è passato al quarto set point. Qualcuno ipotizzava un possibile calo di Matteo nel terzo set, invece il tennista romano ha stretto i denti, vincendo dopo 3 ore e 16 minuti di gioco (6-4 il terzo set) e conquistando con il cuore i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, dove troverà De Minaur. "Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito ad esprimere. Il sostegno del mio team e quello del pubblico mi ha aiutato a non mollare": così Matteo Berrettini ha commentato la vittoria contro Cameron Norrie all'Atp 500 di Vienna. "Ho avuto delle occasioni, le ho perse ma non ci ho pensato - ha aggiunto - Per questo quando non ho chiuso nel secondo set sapevo che avrei avuto altre opportunità nel terzo. E credo che questo atteggiamento mentale mi abbia aiutato tantissimo. Adesso è dura pensare già al prossimo match: intanto merito di godermi un po' questa vittoria, e poi sono parecchio stanco".

Berrettini ha aggiunto: "Oggi credo di aver giocato ad un livello altissimo, meglio di ieri, ma del resto l'esordio non è mai facile. Contro Alex de Minaur sarà un'altra battaglia perché lui è un gran combattente, ed è uno dei giocatori che sono migliorati di più. Ci conosciamo molto bene, ci siamo già affrontati tante volte e sono sicuro che sarà una gran partita". Si ferma agli ottavi Matteo Arnaldi, battuto in due set, 6-4 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco. , da Alexander Zverev che raggiunge i quarti di finale del torneo viennese (dove affronterà l'olandese Tallon Griekspoor) e per la sesta volta in carriera le 50 vittorie in un anno e conferma il suo particolare feeling con l'Erste Bank Open. E' infatti sempre arrivato almeno ai quarti di finale in tutte le partecipazioni all'ATP 500 di Vienna.