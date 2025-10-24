Jannik Sinner, Fabio Fognini a valanga sulla Davis: "Almeno 100 volte"

In questi giorni chiunque si è espresso sulla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la Coppa Davis. L'altoatesino si è giustificato sostenendo di aver vinto già le due edizioni precedenti e di aver bisogno di riposo per arrivare al meglio ai prossimi grandi appuntamenti: le Finals di Torino e l'Australian Open che si disputerà all'inizio del prossimo anno. In tanti però hanno accusato il numero due al mondo di pensare esclusivamente ai soldi e di voltare le spalle al Tricolore.

A Fabio Fognini, in una delle sue Instagram stories, è stata chiesta un'opinione sull'ennesimo caso che riguarda Sinner. Lui però si è mostrato molto comprensivo con l'ex collega: "Penso che è più che comprensibile!!! Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 – si legge nella risposta – e prepararsi per i veri obiettivi che ha nel 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre 100 volte l’opportunità di portare in alto la nostra bandiera".