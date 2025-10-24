Jannik Sinner, Fabio Fognini a valanga sulla Davis: "Almeno 100 volte"

In questi giorni chiunque si è espresso sulla decisione di Jannik Sinner di non partecipare alle Final 8 di Bologna, valevoli per la Coppa Davis. L'altoatesino si è giustificato sostenendo di aver vinto già le due edizioni precedenti e di aver bisogno di riposo per arrivare al meglio ai prossimi grandi appuntamenti: le Finals di Torino e l'Australian Open che si disputerà all'inizio del prossimo anno. In tanti però hanno accusato il numero due al mondo di pensare esclusivamente ai soldi e di voltare le spalle al Tricolore.
A Fabio Fognini, in una delle sue Instagram stories, è stata chiesta un'opinione sull'ennesimo caso che riguarda Sinner. Lui però si è mostrato molto comprensivo con l'ex collega: "Penso che è più che comprensibile!!! Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 – si legge nella risposta – e prepararsi per i veri obiettivi che ha nel 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre 100 volte l’opportunità di portare in alto la nostra bandiera".
Jannik Sinner risponde al fuoco: "La mia isola felice"Mentre in Italia infuriano le polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis, Jannik Sinner si gode la serenità di Vi...
Subito dopo ha anche svelato che in futuro potrebbe fare l'allenatore di tennis. "Mi piacerebbe ma sicuramente non viaggiando 35 settimane all’anno – ha aggiunto Fabio Fognini -. Ho viaggiato troppo nella mia carriera e inizio a sentire la mancanza di stare a casa".