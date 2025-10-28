Rita Dalla Chiesa e la truffa telefonica: "Attenti a quel secondo di silenzio"

Stalking telefonico: chi sono i responsabili delle molestie, come operano e con quali modalità? In Italia le truffe telefoniche tramite call-center “spoofing” (numeri falsificati) e altre modalità aggressive sono in netto aumento. Sono diversi i casi recenti in cui call-center sono stati individuati come protagonisti di raggiri, specialmente verso soggetti vulnerabili come anziani. Di questo si parla a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Nicola Porro.

Ospite in studio è Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia alla Camera, che invita il pubblico a difendersi da queste chiamate sconosciute, con software capace di rapire in un attimo i dati sensibili di una persona: “Sarà che io sono figlia di carabiniere, quindi sto molto attenta alle cose, però se io vedo un prefisso che non conosco, 02. 02 è Milano, potrebbe essere Mediaset, come potrebbe essere la mia famiglia".