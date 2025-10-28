Libero logo
Jannik Sinner, la lezione di Nargiso: "Solo chi lo ha vissuto"

di Lorenzo Pastugliamartedì 28 ottobre 2025
Jannik Sinner, la lezione di Nargiso: "Solo chi lo ha vissuto"

Dopo il trionfo di Jannik Sinner all’Atp 500 di Vienna, dove ha conquistato il suo quarto titolo stagionale e il 22esimo in carriera, non si placano le riflessioni sul suo rapporto con la Nazionale. Tra le voci più autorevoli è intervenuto Diego Nargiso, ex numero uno del tennis italiano, che ha espresso ammirazione per i risultati dell’altoatesino ma anche un certo rammarico per la decisione di rinunciare alle Finals di Coppa Davis. Secondo Nargiso, Sinner è oggi il simbolo di un tennis italiano mai così competitivo, ma la sua scelta di anteporre la preparazione personale agli impegni di squadra lascia un vuoto difficile da colmare.

L’ex tennista ha sottolineato come, dietro quella che può sembrare una scelta fredda, si nascondano dinamiche complesse legate alla pressione e alla gestione fisica di un campione che punta a restare al vertice. “Solo chi ha vissuto quella posizione — spiega — può capire quanto sia difficile mantenere un equilibrio tra obiettivi personali e responsabilità collettive”. Tuttavia, Nargiso non nasconde la delusione: giocare per la Nazionale, afferma, non è un obbligo ma un privilegio, e la sua assenza peserà nel gruppo guidato da Volandri.

Con lo sguardo al futuro, Nargiso invita i giovani azzurri a reagire: Musetti, Arnaldi e Sonego dovranno farsi carico della squadra e trasformare la mancanza di Sinner in un’occasione di crescita. Per l’ex campione napoletano, la Coppa Davis resta un banco di prova di identità e spirito di squadra, e anche senza il numero uno italiano può diventare un momento decisivo per il nuovo corso del tennis azzurro.

