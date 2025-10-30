Carlos Alcaraz, crisi di nervi? Jannik Sinner lo gela: le sue parole

Le risate con Zizou Bergs sono alle spalle, ora Jannik Sinner affronta l’argentino Cerundolo e cercherà di mettere un altro mattone per aumentare la sua striscia vincente nei tornei indoor. Con il successo contro il tennista belga al Masters 1000 di Parigi, Sinner ha toccato quota 22 vittorie e ha messo in mostra una buona prestazione, nonostante le condizioni di gioco fossero molto diverse rispetto a Vienna, con un campo molto lento.
Nel post-partita, il campione italiano ai microfoni di Sky ha messo in evidenza anche questo aspetto, oltre alla sorpresa per la sconfitta di Alcaraz: "Il campo è abbastanza unico, perché con le palle nuove, se uno serve bene, è molto difficile rispondere".
"Con le palle invece un pochino più usate - suggerisce ancora Sinner - il gioco diventa un po’ più lento e io trovo qualche difficoltà a muovermi, perché non hai lo stesso contatto che magari senti a Vienna o in altri tornei sul cemento. Non è semplice giocare su questa superficie, ma per come abbiamo iniziato oggi il torneo sono contento".
Quanto al ranking, Sinner è sereno: “Sai com’è andata le scorse volte che ho giocato qua. Stiamo solo cercando di migliorare il risultato un pochino. Non ho mai vinto due volte di fila in questo torneo indoor, quindi vediamo. Però sono molto focalizzato su me stesso, su quello che devo fare io. Il risultato nel ranking sarà una conseguenza. Ho già detto che sarà un obiettivo per l’anno prossimo. Quest’anno vediamo come va, vediamo come finisce. Sono qui per mettermi in gioco, per vedere a che livello posso giocare su questi campi. Come abbiamo visto, qualsiasi cosa può succedere".
Contro Bergs, Sinner ha subito approcciato bene alla gara, chiudendo il primo set 6-4 in poco meno di un’ora. Nel secondo il gap si è addirittura ingigantito, non una novità per l’italiano, ed il punteggio finale di 6-2 è senza discussioni. Contro Cerundolo sarà il sesto confronto ed è l’argentino, per ora, in vantaggio con 3 successi. A Roma, però, fu Sinner a trionfare nei sedicesimi e parte ovviamente favorito. Il cammino è ancora lungo, il campo base è spalle già da un pezzo.