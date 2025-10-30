Carlos Alcaraz, crisi di nervi? Jannik Sinner lo gela: le sue parole

Le risate con Zizou Bergs sono alle spalle, ora Jannik Sinner affronta l’argentino Cerundolo e cercherà di mettere un altro mattone per aumentare la sua striscia vincente nei tornei indoor. Con il successo contro il tennista belga al Masters 1000 di Parigi, Sinner ha toccato quota 22 vittorie e ha messo in mostra una buona prestazione, nonostante le condizioni di gioco fossero molto diverse rispetto a Vienna, con un campo molto lento.

Nel post-partita, il campione italiano ai microfoni di Sky ha messo in evidenza anche questo aspetto, oltre alla sorpresa per la sconfitta di Alcaraz: "Il campo è abbastanza unico, perché con le palle nuove, se uno serve bene, è molto difficile rispondere".

"Con le palle invece un pochino più usate - suggerisce ancora Sinner - il gioco diventa un po’ più lento e io trovo qualche difficoltà a muovermi, perché non hai lo stesso contatto che magari senti a Vienna o in altri tornei sul cemento. Non è semplice giocare su questa superficie, ma per come abbiamo iniziato oggi il torneo sono contento".