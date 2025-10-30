Juventus, voci dallo spogliatoio: "Chi non vuole Luciano Spalletti"

La Juventus è tornata a vincere battendo l’Udinese con tre gol e un ritrovato entusiasmo dopo un periodo complicato. In panchina, per l’occasione, sedeva Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, chiamato a traghettare la squadra in attesa della nuova guida tecnica. Ma dietro le quinte, nelle ultime settimane, a tenere banco è stato soprattutto il tema dell’allenatore.

Secondo quanto riportato da Repubblica, alcuni giocatori bianconeri avrebbero spinto per la scelta di Raffaele Palladino, tecnico giovane e brillante che aveva impressionato molti per le sue idee di gioco moderne e per la gestione del gruppo al Monza. Il suo nome era circolato nei colloqui esplorativi avviati dalla dirigenza, anche grazie al legame professionale con il direttore tecnico Francois Modesto, che lo aveva già conosciuto in Brianza.