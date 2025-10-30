Juventus, voci dallo spogliatoio: "Chi non vuole Luciano Spalletti"

La Juventus è tornata a vincere battendo l’Udinese con tre gol e un ritrovato entusiasmo dopo un periodo complicato. In panchina, per l’occasione, sedeva Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, chiamato a traghettare la squadra in attesa della nuova guida tecnica. Ma dietro le quinte, nelle ultime settimane, a tenere banco è stato soprattutto il tema dell’allenatore.
Secondo quanto riportato da Repubblica, alcuni giocatori bianconeri avrebbero spinto per la scelta di Raffaele Palladino, tecnico giovane e brillante che aveva impressionato molti per le sue idee di gioco moderne e per la gestione del gruppo al Monza. Il suo nome era circolato nei colloqui esplorativi avviati dalla dirigenza, anche grazie al legame professionale con il direttore tecnico Francois Modesto, che lo aveva già conosciuto in Brianza.
Nonostante le simpatie di una parte dello spogliatoio, la società ha optato per una figura di maggiore esperienza e carisma come Luciano Spalletti, individuato come l’uomo giusto per riportare stabilità e ambizione. Il nuovo allenatore, fresco di firma fino al 2026 con opzione di rinnovo automatico, debutterà nel prossimo turno contro la Cremonese. Si tratta di capire ora che tipo di strascico potrebbe avere per l'ex ct la preferenza di una parte del gruppo. E, in seconda battuta, anche i suoi rapporti personali con giocatori come Locatelli, Gatti e il resto del contingente italiano non proprio semplicissimi ai tempi della Nazionale.
Nel frattempo, Brambilla ha ricevuto i complimenti di Giorgio Chiellini per aver gestito la squadra in un momento delicato. Ma la sensazione è che il tema "Palladino" non sia del tutto chiuso: molti nell’ambiente juventino continuano a considerarlo un nome da tenere d’occhio per il futuro, segno che il suo profilo piace e convince anche dentro lo spogliatoio.