Spalletti cambia subito la Juventus: clamoroso, chi può arrivare a gennaio

venerdì 31 ottobre 2025
Luciano Spalletti non ha perso tempo. Appena insediato alla Juventus, il tecnico toscano ha tracciato una linea precisa per il mercato di gennaio: rinforzi mirati, funzionali al suo calcio e capaci di alzare subito il livello competitivo della squadra. La priorità assoluta è un regista di qualità, in grado di dare ritmo e geometrie al gioco. In cima alla lista figura Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid, un profilo che piace per tecnica e sostenibilità economica. L’idea è di impostare l’operazione sulla base di un prestito, così da non gravare sul bilancio e mantenere margine di manovra per gli altri reparti.

Il secondo tassello riguarda la difesa. Spalletti vorrebbe un centrale d’esperienza, carismatico e abituato a gestire la pressione. Il sogno resta Kim, oggi al Bayern Monaco, già allenato dal tecnico a Napoli e considerato il prototipo perfetto per la retroguardia bianconera. Infine, la richiesta di una mezzala destra offensiva, capace di inserirsi e dare peso alla manovra in un 4-3-3 che Spalletti intende adottare in pianta stabile. Comolli e la dirigenza hanno già attivato la rete di osservatori in Francia, terreno fertile per profili giovani e dinamici. La strategia è chiara: rinforzi di spessore, ma sostenibili, per trasformare la Juventus in una squadra più tecnica e moderna. Con Spalletti al comando e un mercato costruito su misura, l’obiettivo dichiarato è tornare stabilmente ai vertici e conquistare un posto in Champions League.

