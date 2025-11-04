Juve, Vlahovic salva Spalletti: 1-1 con lo Sporting, la Champions si fa dura

L'inizio è choc, di quelli capaci di compromettere tutta la serata. Ma la Juventus di Luciano Spalletti, anche se con il fiato corto, ha cuore, gamba e anche qualche buona idea per riprendersi: nel quarto turno di Champions League, allo Stadium, finisce 1-1 contro l'ostico Sporting Lisbona, squadra portoghese che aveva già fatto soffrire fino all'ultimo il Napoli al Maradona nel secondo match europeo.

La classifica dei bianconeri è ancora deficitaria, con 3 soli punti e la consueta pareggite, ma per il momento bisogna accontentarsi e guardare ai segnali positivi che arrivano dal campo, come sabato contro la Cremonese, con la prima vittoria targata Spalletti.

I biancoverdi lusitani partono subito fortissimo: gran gol di Araujo al 12', e pochi secondi dopo addirittura una clamorosa traversa di Trincao. Sul punto di crollare, la Juve reagisce trascinata da Vlahovic, che sfiora il pari per due volte nel giro di un minuto, al 18', per poi andare a segno al 34' con un guizzo su assist di Thuram.

Il secondo tempo è complessivamente molto meno frizzante, con entrambe le squadre che perdono via via lucidità e coraggio. Nel finale Spalletti manda in campo forze fresche, da Kostic e Zhegrova a Miretti, Adzic e David (al posto di un Vlahovic applauditissimo) ma non cambia granché, nonostante l'assedio finale dei padroni di casa.