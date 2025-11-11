Sinner "non si è più voltato": il dettaglio che spiega tutto

Le sue parole fotografano bene cosa significhi affrontare Sinner in questo momento: "È difficile da battere ovunque, ma qui lo è ancora di più. Ha iniziato la partita in modo incredibile e non si è più voltato indietro . Dal primo punto all’ultimo, è stato eccezionale. Congratulazioni a lui".

Felix Auger-Aliassime sapeva di entrare in campo contro uno dei giocatori più in forma del circuito, ma dopo il match delle Atp Finals ha ammesso di essere rimasto colpito oltre le aspettative da Jannik Sinner . Il canadese ha retto un set prima di calare, complice anche un fastidio al polpaccio , situazione che però ha subito ridimensionato per sottolineare invece la grandezza dell’avversario.

Auger-Aliassime, che aveva battuto Sinner nelle prime tre sfide per poi perdere le successive tre, ha provato a spiegare cosa rende l’azzurro tanto speciale. Un raffronto pesante lo fa subito capire: "È spettacolare come punisca con il servizio e poi non commetta quasi nessun errore in risposta — ha aggiunto —. Di tutti i giocatori che ho affrontato, lui ha probabilmente la migliore combinazione di servizio e risposta. Non ho mai giocato contro Roger nel suo periodo d’oro, ma Jannik serve l’80% delle sue prime di servizio e risponde a tutte le risposte. È una pressione costante fin dal primo punto".

Un’analisi lucida, ancora più significativa se si considera che il canadese ha affrontato alcuni tra i migliori battitori e ribattitori del circuito. A rendere tutto ancor più complicato, il fastidio fisico accusato nel secondo set: non un infortunio grave, assicura, ma abbastanza da impedirgli di restare agganciato nel punteggio. "Non è pericoloso. Non sono preoccupato. Dobbiamo solo dargli atto: oggi è stato migliore di me. Mi preparerò per la prossima partita”.