Lorenzo Musetti, vince Alcaraz in due set: il colpo che lo fa tornare numero 1

Carlos Alcaraz fa tre su tre nel gruppo 'Jimmy Connors' delle Atp Finals di Torino e ottiene la certezza aritmetica di chiudere l'anno da numero uno al mondo nel ranking Atp. Il tennista spagnolo ha battuto in due set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 23' di gioco. In virtù di questo risultato il tennista azzurro è eliminato, mentre Alex De Minaur chiude il girone da secondo classificato e si qualifica per la semifinale, dove ad attenderlo c'è Jannik Sinner.