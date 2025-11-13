Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Lorenzo Musetti, vince Alcaraz in due set: il colpo che lo fa tornare numero 1

di
Libero logo
giovedì 13 novembre 2025
Lorenzo Musetti, vince Alcaraz in due set: il colpo che lo fa tornare numero 1

1' di lettura

Carlos Alcaraz fa tre su tre nel gruppo 'Jimmy Connors' delle Atp Finals di Torino e ottiene la certezza aritmetica di chiudere l'anno da numero uno al mondo nel ranking Atp. Il tennista spagnolo ha battuto in due set Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 23' di gioco. In virtù di questo risultato il tennista azzurro è eliminato, mentre Alex De Minaur chiude il girone da secondo classificato e si qualifica per la semifinale, dove ad attenderlo c'è Jannik Sinner.

tag
lorenzo musetti
carlos alcaraz

Contro Zverev a Torino Sinner, "non è stato il livello di Musetti": come spiazza tutti dopo la vittoria

La rivelazione Djokovic, la rivelazione su moglie e figlio durante Sinner-Alcaraz: "Ho provato a tenerli lontani"

Rivali e amici Sinner, show con Alcaraz: "Con questi capelli puoi tifare Juve"

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Filippo Volandri dà una lezione a chi lo odia: "Decisione da rispettare"

Jannik Sinner, Filippo Volandri dà una lezione a chi lo odia: "Decisione da rispettare"

L.P.
Moldova-Italia, vittoria 2 a 0: ma la Norvegia ci condanna agli spareggi

Moldova-Italia, vittoria 2 a 0: ma la Norvegia ci condanna agli spareggi

Redazione
Sinner, "insalate ma non solo": cosa mangia a Torino, parla lo chef

Sinner, "insalate ma non solo": cosa mangia a Torino, parla lo chef

Redazione
Sinner, "non è stato il livello di Musetti": come spiazza tutti dopo la vittoria

Sinner, "non è stato il livello di Musetti": come spiazza tutti dopo la vittoria

L.P.